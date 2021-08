Tanti colpi di scena caratterizzeranno l'11ª puntata di Grand Hotel in programma il 22 agosto su Canale 5. La trama della Serie Tv narra che Belen si fionderà tra le braccia di Gonzalo dopo essere tornata all'albergo, mentre Benjamin non prenderà bene che qualcuno abbia preso la sua identità dell'assassino con il coltello d'oro.

Gran Hotel, puntata 22 agosto: Benjamin decide di tornare all'albergo

Le anticipazioni di Grand Hotel-Intrighi e passioni riguardanti l'11ª puntata che i telespettatori potranno seguire domenica 22 agosto in prima serata su Canale 5, preannunciano diverse novità.

Nel primo episodio della serata, dal titolo Album di famiglia, la notizia della morte di Beatriz finirà su tutte le pagine dei principali quotidiani. Inoltre, i giornali riporteranno che l'assassino del coltello d'oro è tornato ad agire a Cantaloa. Benjamin non sarà per nulla contento del fatto che qualcuno abbia rubato la sua identità, e deciderà di tornare all'albergo per affrontarlo.

Alicia e Julio continueranno a portare avanti le loro indagini sulla morte di Don Carlos. Un decesso che racchiude ancora troppi lati oscuri. La situazione diventerà ancor più pericolosa quando Angela scoprirà l'esistenza di una missiva in cui Andres veniva riconosciuto come legittimo erede degli Alarcon. Il ritrovamento di alcune foto avvaloreranno questa tesi.

Belen si getta tra le braccia di Gonzalo

Nel secondo episodio della Serie TV, intitolato Il gioco delle apparenze, Angela finirà sotto i riflettori dopo le indagini di Julio e Alicia. A tal proposito, i segreti che la governante e Don Carlos hanno celato per così tanto tempo potranno aiutare la giovane Alarcon a scoprire la verità sulla morte del suo genitore.

Belen, nel frattempo, tornerà al Grand Hotel per gettarsi tra le braccia di Gonzalo. La donna si presenterà come una signora di classe e avrà in mente di portare a compimento un piano preciso. Belen, infatti, sarà decisa a riprendersi qualcosa che le appartiene.

Sofia viene tradotta in carcere

Sofia verrà tradotta in carcere perché sospettata della morte della cameriera.

La moglie di Alfredo, infatti, verrà sorpresa con il coltello d'oro in mano nella stanza in cui è stata ritrovata Beatriz priva di vita. Tuttavia, suo marito ed Alicia non crederanno nella sua colpevolezza, e si metteranno alla ricerca di prove in grado di dimostrarne l'innocenza. Purtroppo la situazione per Sofia si rivelerà più complicata del previsto, portando Alicia sempre più ad un passo dal vero assassino del coltello d'oro.

La serie Tv spagnola è in programma ogni domenica in prima serata su Canale 5, mentre le puntate già trasmesse sono disponibili on demand sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.