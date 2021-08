Apparentemente Stefano De Martino sta vivendo un'ennesima estate da papà single, ma gli esperti di Gossip sostengono che non sia proprio questa la verità. Alessandro Rosica, ad esempio, ha informato i curiosi del fatto che il conduttore Rai avrebbe vari flirt con belle ragazze in carriera: per il momento niente nomi, ma i fan tornano a ipotizzare una frequentazione segreta tra il napoletano e Paola Di Benedetto.

L'indiscrezione sul privato di Stefano De Martino

Sui social network si mostra sempre in compagnia del figlio Santiago, ma Stefano De Martino sarebbe tutt'altro che libero a livello sentimentale.

Proprio nei giorni in cui Belen Rodriguez ha festeggiato il primo anniversario con Antonino Spinalbese, un esperto di gossip lancia un'interessante indiscrezione sull'ex marito dell'argentina.

Ai follower di Instagram che gli hanno chiesto notizie sul privato del riservatissimo conduttore Rai, Alessandro Rosica ha risposto: "Si diverte e, fidati, appena potrò parlare lo dirò". "Non fa nulla di male, è single no? Tutte ragazzette giovani, belle e in carriera", ha aggiunto l'uomo prima di ribadire che per adesso non può fornire ulteriori dettagli sui presunti flirt del bel napoletano.

"Fate due più due", ha chiosato il sempre informato Rosica sulle frequentazioni che Stefano avrebbe lontano da occhi indiscreti ma con donne che sarebbero più o meno conosciute.

Il gossip sul corteggiamento di Stefano De Martino a Paola

Gli indizi che Rosica ha fornito sulle ragazze che Stefano De Martino frequenterebbe in questo periodo sono piuttosto chiari: si tratta di giovani donne del mondo dello spettacolo che stanno provando a fare carriera e a farsi notare al di là della loro bellezza.

I fan, poi, hanno interpretato quel "fate due più due" di Alessandro come un invito a ricordare i gossip che sono circolati ultimamente sul presentatore di Stasera tutto è possibile.

L'ultima donna famosa alla quale l'ex di Belen è stato accostato è Paola Di Benedetto. Qualche settimana fa, infatti, i paparazzi hanno beccato i due in barca insieme (non soli, ma con altri amici) e ha cominciato a farsi strada l'ipotesi di un flirt in corso. I giornalisti, inoltre, hanno fatto sapere che la bella influencer avrebbe ceduto al corteggiamento del napoletano dopo tanto tempo e solo dopo aver chiuso la lunga storia d'amore col cantante Federico Rossi.

Da parte dei diretti interessanti non è mai arrivata né una conferma né una smentita a questa indiscrezione.

Incertezza sul futuro a Canale 5 di Stefano De Martino

Un altro rumor che sta circolando in questi giorni su Stefano De Martino è quello riguardante il suo futuro in televisione. Dopo aver brillato per simpatia e competenza nella giuria di Amici 20 (al fianco di Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors), si dice che il conduttore potrebbe non partecipare alla fase serale della nuova edizione per il sopraggiungere di altri impegni.

I giornali di gossip, infatti, sostengono che il napoletano avrebbe già comunicato a Maria De Filippi la sua impossibilità di ricoprire il ruolo di giudice nelle puntate in prime time del talent-show di Canale 5: nello stesso periodo, infatti, l'ex di Belen sarebbe impegnato con la nuova stagione di Stasera tutto è possibile.

Se l'ex ballerino dovesse davvero lasciare il cast di Amici, la conduttrice potrebbe decidere di sostituirlo con un'altra storica allieva della scuola. Si dice, infatti, che uno dei giurati del serale della ventunesima edizione potrebbe essere Elodie Di Patrizi, cantante seconda classificata nell'annata vinta da Sergio Sylvestre.