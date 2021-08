Drammatici risvolti in arrivo nel corso delle prossime puntate della soap opera Una vita, che prosegue la sua messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni spagnole rivelano che ci saranno un bel po' di novità, legate in primis al personaggio di Ildefonso, il quale uscirà di scena in maniera a dir poco tragica a drammatica. Un addio straziante per sua moglie Camino, la quale resterà attonita nel momento in cui riceverà la notizia del decesso di suo marito e finirà per rivederlo soltanto in sogno post-mortem.

Ildefonso confessa il suo segreto alla moglie: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che il futuro tra Camino e Ildefonso non sarà affatto semplice da gestire.

I due, infatti, fin dal primo momento si ritroveranno a fare i conti con delle difficoltà che cresceranno sempre più nel corso del tempo.

Ildefonso non consumerà mai con sua moglie e questo suo rifiuto desterà non pochi sospetti nell'animo della donna, la quale solo con il passare delle settimane scoprirà la vera motivazione.

L'uomo, infatti, rivelerà a sua moglie di essere impotente, motivo per il quale non potranno avere un rapporto intimo post matrimonio e di conseguenza non potranno mai coronare neppure il sogno di diventare genitori.

Ildefonso verrà ritrovato morto

Un duro colpo per Camino, la quale però accetterà di stare comunque al fianco dell'uomo che ha sposato.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita, però, rivelano che ben presto la donna si ritroverà a fare i conti con un altro evento drammatico, che la lascerà senza parole.

Il corpo di suo marito verrà ritrovato esanime: in un primo momento si penserà che Ildefonso possa essersi suicidato ma ben presto, il caso dell'uomo si rivelerà più complicato del previsto.

Sta di fatto che, in tutta questa drammatica situazione, la più colpita sarà proprio Camino, che si ritroverà a fare i conti con la brutale e inaspettata morte di suo marito.

Camino sogna suo marito dall'aldilà: anticipazioni spagnole Una Vita

Un dolore straziante per la donna, la quale riuscirà a salutarlo soltanto in sogno, quando Ildefonso comparirà dall'aldilà per un ultimo addio a Camino.

La donna, infatti, sognerà l'uomo che ha sposato il quale la inviterà a essere nuovamente felice, al di là delle convenzioni sociali, cosa che lui non ha saputo fare.

Un addio onirico, che si rivelerà straziante ma che saprà dare la forza giusta a Camino per riprendere in mano le redini della sua vita dopo questa scottante batosta.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare, dato che le nuove trame spagnole di Una Vita, rivelano che ben presto ci sarà il ritorno di Maite, la quale rimetterà piede ad Acacias, pronta a consolare la sua ex fiamma.