Tra qualche settimana, con la ripartenza della stagione tv 2021/2022, tornerà in onda su Rai 1 Il Paradiso delle Signore. La fiction daily, giunta alla sesta stagione e reduce dal successo della precedente, sorprenderà i telespettatori con nuovi colpi di scena a partire dal 13 settembre.

Durante i mesi estivi vi è stato uno stretto riserbo sulle nuove trame, mentre per quanto riguarda gli addii e i ritorni sono state rilasciate diverse anticipazioni. Tra i rientri più attesi ci saranno due volti del passato, usciti di scena al termine della seconda stagione.

Si tratta di Anna Imbriani e Roberto Landi che, stando alle anticipazioni rilasciate dagli attori Giulia Vecchio e Filippo Scarafia, avranno entrambi qualcosa da nascondere.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Anna torna a Milano, Quinto è morto

Negli ultimi mesi si è parlato molto dei volti del passato che torneranno al grande magazzino, specialmente di Anna Imbriani, un'ex Venere del Paradiso, e Roberto Landi, amico e collega di Vittorio. I due personaggi torneranno nella nuova stagione della soap in onda dal 13 settembre su Rai 1.

I fan de Il Paradiso delle signore sono curiosi di sapere come entrambi si reinseriranno nelle trame della fiction. Gli interpreti Giulia Vecchio e Filippo Scarafia hanno risposto a questo interrogativo durante un'intervista rilasciata a DiPiùTv.

Stando alle dichiarazioni dell'attrice, l'ex commessa Anna farà ritorno a Milano senza Quinto e ritroverà alcuni vecchie conoscenze, tra cui il pubblicitario Landi. L'interprete pugliese ha anticipato che il suo personaggio tornerà nel capoluogo lombardo dopo la morte di Quinto e inizierà a lavorare al Circolo.

Roberto Landi sarà il direttore creativo della rivista del Paradiso delle signore

Come è già stato anticipato, oltre ad Anna Imbriani tornerà un vecchio volto al Paradiso delle signore. Si tratta del pubblicitario Roberto Landi, collega e amico di Vittorio Conti. Sempre nel corso dell'intervista rilasciata a DiPiùTv, Filippo Scarafia ha anticipato che anche il suo personaggio sarà al centro di emozionanti storyline, augurandosi che presto possa trovare anche l'amore.

Come i fan della soap sanno, Landi è omosessuale ed è stato per anni innamorato dell'amico Vittorio, ma non lo ha mai rivelato.

Stando agli spoiler, l'uomo diventerà il direttore creativo della nuova rivista Il Paradiso Market e, nel frattempo, darà ospitalità ad Anna. Scarafia ha dichiarato: "Entrambi nasconderanno qualcosa. Dentro questo mistero si celerà un ipotetico nemico".

Nella 6^ stagione de Il Paradiso delle signore non ci saranno Marta e Rocco: anticipazioni

Un'inedita stagione ricca di colpi di scena attende i fan de Il Paradiso delle signore, in fermento per la ripartenza della soap in programma per il 13 settembre su Rai 1. Le novità riguarderanno l'uscita di scena di Rocco Amato (Giancarlo Commare) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Il giovane magazziniere del Paradiso inizierà la carriera ciclistica a Roma, mentre la moglie di Vittorio sarà momentaneamente separata dal marito poiché sarà negli Sati Uniti per motivi di lavoro. Stando ai rumor in rete, pare che agli assenti possano aggiungersi anche Federico Cattaneo (Alessandro Fella), Anna Rossi (Francesca Carrain) e Pietro Conti (Andrea Savorelli), considerato che gli attori non sono più presenti nel cast ufficiale della soap.