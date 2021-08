Cambio programmazione in vista per la soap opera Una vita. Dal palinsesto di Mediaset si apprende che le nuove puntate continueranno ad andare in onda per tutto il mese di agosto 2021 su Canale 5, mentre su Rete 4 ci sarà una variazione per la giornata di sabato 14 agosto, quando la serie sarà sostituita da un film.

La programmazione della soap Una Vita per il mese di agosto 2021

La programmazione della soap opera Una Vita su Canale 5, dunque, andrà avanti regolarmente anche nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 agosto 2021.

Non sono previsti, quindi, dei cambiamenti nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, che continuerà a proporre ai suoi telespettatori gli episodi inediti.

Situazione differente, invece, per quanto riguarda la programmazione di Una Vita in prime time su Rete 4. In questo caso, infatti, ci sarà un turno di stop.

Stop per la soap Una Vita in prima serata su Rete 4

Sabato 14 agosto, in prime time alle 21:30, dopo l'appuntamento con il talk show Stasera Italia, non è prevista la nuova puntata di Una Vita.

La soap opera, infatti, per la serata del 14 agosto osserverà un turno di riposo e non sarà trasmessa in prima Tv. Una decisione dettata probabilmente dal fatto che queste sono serate in cui la maggior parte del pubblico non è in casa e, di conseguenza, rischierebbe di perdersi i nuovi episodi della serie iberica con protagonista Genoveva Salmeron.

Tuttavia, la messa in onda di Una Vita in prime time riprenderà regolarmente a partire da sabato 21 agosto, quando tornerà in onda come di consueto nella fascia del prime time, con un doppio episodio in prima visione.

Le nuove anticipazioni della soap Una Vita: Genoveva in manette

Cosa succederà nel corso delle nuove puntate di Una Vita in programma per il mese di agosto 2021 in televisione? Le anticipazioni sulle trame della soap opera spagnola rivelano che verrà dato ampio spazio al caso legato alla morte di Marcia.

Tra gli indiziati per la morte della domestica brasiliana ci sarà la dark lady Genoveva, la quale finirà anche in carcere con l'accusa di omicidio.

Un'accusa che metterà in crisi la dark lady di Acacias, la quale però non si lascerà scoraggiare, e studierà subito un piano per tornare in libertà.

Velasco aiuta Genoveva

Genoveva comincerà a ricattare la nuova domestica Laura e, dopo aver scoperto il suo segreto, comprerà il silenzio della donna che a quel punto eviterà di testimoniare contro di lei durante il processo, dichiarando il falso.

Successivamente per Salmeron sarà prezioso l'aiuto dell'avvocato Velasco che riuscirà a farla uscire di prigione, facendola risultare estranea ai fatti.