Prosegue l'appuntamento estivo sulle reti Mediaset con la soap opera spagnola Una vita in onda su Canale 5 e Rete 4. In queste ultime settimane, la soap iberica è approdata anche in prime time sulla rete diretta da Sebastiano Lombardi, dove sta riscuotendo una buona media di spettatori al sabato sera. Tuttavia, per la prossima settimana di messa in onda, è previsto un cambio programmazione per la soap opera Una Vita, dato che non è prevista una nuova puntata in prima serata su Rete 4.

Cambia la programmazione serale della soap opera Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalla Guida tv Mediaset, rivelano che sabato 14 agosto 2021, in prime time su Rete 4 non è previsto un nuovo appuntamento con la soap opera Una Vita.

Alle ore 20:30 è confermato l'appuntamento in diretta con la trasmissione Stasera Italia ma a seguire, alle 21:30, non ci sarà spazio per le nuove avventure degli abitanti di Acacias 38.

Al suo posto, nella fascia di prima serata, andrà in onda il film "Travolti da un insolito destino nell'azzuro mare di agosto" con la coppia composta da Giancarlo Giannini e Mariangela Melato.

Il 14 agosto non ci sarà l'appuntamento serale con Una Vita

Per la prossima settimana, quindi, salta l'appuntamento con Una Vita ma la soap proseguirà regolarmente la sua messa in onda su Canale 5.

L'appuntamento, infatti, è confermato come da tradizione alle ore 14:10 circa, subito dopo quello con Beautiful, l'atra soap opera storica del primo pomeriggio di Canale 5.

E, le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita rivelano che non mancheranno i colpi di scena e le clamorose novità legate in primis alle indagini sulla morte di Marcia.

Il commissario Mendez, infatti, porterà avanti le indagini per scoprire la verità su quanto è accaduto quel giorno in cui la domestica brasiliana è stata ammazzata.

Le anticipazioni di Una Vita: si procede con l'arresto di Genoveva

In un primo momento Cesareo verrà ritenuto colpevole di quello che è successo, complice il fatto che sia stato lui il primo a ritrovare il corpo esanime di Marcia.

Successivamente, però, col proseguire delle indagini si scoprirà che non è lui il vero responsabile di quello è successo.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita, infatti, rivelano che Mendez ben presto capirà che dietro a questa triste vicenda si cela lo zampino della perfida Genoveva.

Così, dopo aver raccolto degli indizi contro di lei, non ci penserà su due volte a procedere con l'arresto della dark lady di Acacias.

E così, Genoveva finirà in carcere con l'accusa di omicidio e durante il suo soggiorno in prigione, cercherà in tutti i modi di convincere suo marito Felipe di essere estranea ai fatti.

Riuscirà l'astuta Salmeron a convincere anche questa volta, suo marito, di essere innocente oppure dovrà scontare la sua pena dietro le sbarre? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate in programma su Canale 5.