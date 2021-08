Nuove indiscrezioni sui concorrenti del Grande Fratello Vip, quelli che animeranno le puntate della sesta edizione. I giornalisti sostengono che a varcare la porta rossa di Cinecittà sarà quasi certamente Katia Ricciarelli: la cantante lirica avrebbe già firmato il contratto che la lega al reality-show Mediaset. Anche Raffaella Fico e Totò Schillaci sarebbero prossimi a dire sì al format di Canale 5, mentre Raz Degan non dovrebbe far parte del cast nonostante il "corteggiamento" di Alfonso Signorini.

Il primo concorrente ufficioso del Grande Fratello Vip 6

Quando manca un mese al debutto della sesta edizione del Grande Fratello Vip, si fanno sempre più insistenti le voci sui personaggi famosi che entreranno nella casa più spiata d'Italia. I giornalisti fanno sapere che una celebrità piuttosto amata avrebbe già firmato il contratto che la lega al reality-show condotto da Alfonso Signorini.

Alberto Dandolo, dunque, sostiene che Katia Ricciarelli ha accettato di ricoprire il ruolo di concorrente del programma Mediaset che esordirà sul piccolo schermo lunedì 13 settembre.

La cantante lirica ha già partecipato ad altri format del genere (La Fattoria nel 2006 e Il Cantante Mascherato lo scorso inverno), ma il direttore l'avrebbe convinta a intraprendere l'avventura televisiva dopo l'estate.

L'ex moglie di Pippo Baudo, dunque, sarebbe la prima "vippona" del cast del GF Vip 6, l'unica che fino a ora è stata considerata un'inquilina ufficiosa dai bene informati.

I rumor sugli altri inquilini del Grande Fratello Vip

Le ultime indiscrezioni che stanno circolando sui concorrenti del Grande Fratello Vip 6, parlano di due conferme e una importante smentita.

I giornalisti informano i fan del fatto che Raffaella Fico avrebbe accettato di rientrare nella casa di Cinecittà a distanza di molti anni dalla prima volta: la soubrette oggi è mamma e vorrebbe farsi conoscere dal pubblico aldilà della chiacchierata storia d'amore con Mario Balotelli.

Anche Totò Schillaci avrebbe detto sì ad Alfonso Signorini: l'ex calciatore potrebbe esordire in un reality-show il prossimo settembre, quando sarà trasmessa la prima puntata del format che ha l'ambizione di bissare gli ascolti ottimi dell'anno scorso.

Raz Degan, invece, non dovrebbe essere tra i "vipponi" del cast: l'attore e regista non sarebbe intenzionato a partecipare a un altro programma live dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi di qualche anno fa.

Il gossip su Soleil Sorge al Grande Fratello Vip

Nell'elenco dei concorrenti ufficiosi del Grande Fratello Vip 6, spicca anche Soleil Sorge. La ragazza è nota per aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice, a Pechino Express come viaggiatrice e all'Isola dei Famosi come naufraga.

L'influencer, però, non sa che nella casa di Cinecittà potrebbe trovarsi faccia a faccia con una persona con la quale non va d'accordo. I giornalisti, infatti, anticipano che la giovane di origini americane in tv dovrebbe confrontarsi con un personaggio famoso con il quale è in guerra da tantissimo tempo.

Le ipotesi più accreditate, al momento sono: il possibile ritorno nel reality di Luca Onestini (ex fidanzato della bionda showgirl) e il debutto di Vera Gemma (antagonista di Soleil nella trasmissione sui viaggi di Rai 2).

La prima puntata del GF Vip 6 andrà in onda il 13 settembre: Alfonso Signorini è confermato nel ruolo di presentatore, mentre le opinioniste di quest'anno saranno le new entry Adriana Volpe (ex vippona della quarta edizione) e Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis e imprenditrice dal carattere vivace).