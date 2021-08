Nelle prossime puntate di Una vita si continuerà a parlare di Emilio e Cinta nonostante i due si siano ormai trasferiti in Argentina. Giungerà infatti notizia di una minaccia di aborto di Cinta e che costringerà Bellita e José Miguel a lasciare Acacias e raggiungere il Sud America per stare accanto alla figlia.

Ad Acacias intanto, un'altra gravidanza non avrà un lieto fine. Genoveva infatti, perderà il bambino e incolperà per questo Felipe, giurando di vendicarsi di lui.

Cinta aspetta un bambino, ama ha una minaccia di aborto

In Una vita, subito dopo le nozze, Emilio e Cinta lasceranno Acacias e la Spagna per recarsi in Argentina dove la neo sposa sarà impegnata in una tournée teatrale.

Poco dopo, Bellita e Josè riceveranno un telegramma che annuncerà la gravidanza di Cinta, incinta del suo primo figlio.

Una lieta notizia che ben presto lascerà spazio ad un'altra di tutt'altro tenore. La ragazza infatti, avrà una minaccia di aborto e rischierà di perdere la sua creatura. Un momento difficile per Emilio e Cinta che saranno preoccupatissimi e che metteranno a conoscenza di ciò i rispettivi genitori.

Bellita e José raggiungono Cinta in Argentina

Come prevedibile, i Dominquez saranno preoccupati per le sorti del loro primo nipote e decideranno di raggiungere Cinta in Argentina per starle accanto in questo difficile momento. Con loro partirà anche la domestica Alodia. Dopo questo evento, in Una vita ci sarà un salto temporale a seguito del quale i telespettatori vedranno José fare ritorno ad Acacias insieme alla domestica ma senza la moglie Bellita.

Puntate già andate in onda sulla tv spagnola circa un anno fa e destinate a creare nuove ed appassionanti dinamiche nel ricco quartiere di Acacias.

Genoveva perde il bambino nelle prossime puntate di Una vita

Nel corso delle prossime puntate di Una vita, mentre Cinta starà affrontando una gravidanza difficile, giungeranno cattive notizie pure per quanto riguarda la creatura attesa da Genoveva.

Salmeron infatti, perderà il bambino una volta tornata a casa dopo essere stata scarcerata. Il dolore per l'aborto subito, le farà perdere il lume della ragione, che si tramuterà in seguito, in odio profondo verso Felipe. Genoveva lo accuserà di non averla mai amata e di non aver mai voluto quel bambino mai nato, incolpandolo per quanto accaduto.

Tutto ciò, darà il via a una vendetta senza esclusioni di colpi di Salmeron nei confronti del marito, il quale diventerà il suo nemico numero uno: per attuarla, Genoveva avrà come nuovo alleato l'ambiguo avvocato Velasco.

Per sapere tutti gli sviluppi di questa intricata story line, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Una vita.