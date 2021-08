Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la popolare soap opera che tiene incollati in media due milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate in programma il 17 e 18 agosto sui teleschermi di Canale 5 svelano che Felipe Alvarez Hermoso riceverà una lettera scritta da Santiago. Inoltre, l'avvocato dimostrerà di non sopportare la vicinanza di Laura Alonso.

Una vita, puntata 17 agosto: Felipe riceve delle lettere da Santiago e Genoveva

Le anticipazioni di Una vita riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno modo di assistere martedì 17 agosto dalle ore 14:10 sui teleschermi italiani annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, Antonito deciderà di prendersi cura del figlio Moncho su richiesta di Lolita. Rosina e Liberto, nel frattempo, accuseranno dei problemi in casa. La coppia, infatti, sarà costretta a trasferirsi alla pensione di Servante e Fabiana a causa di alcuni problemi alle tubature. Intanto Gallo avrà intenzione di trasformare Buenas Noches in un locale elegante.

Felipe, invece, riceverà due lettere che gli sconvolgeranno la mente: una da parte di Santiago e una da sua moglie Genoveva, attualmente richiusa in carcere. Proprio quest'ultima continuerà a tessere la propria tela nei confronti degli abitanti di Acacias e riceverà la visita di un misterioso investigatore.

Puntata 18 agosto: Alvarez Hermoso a disagio per la vicinanza di Laura

Nel corso della puntata della soap opera iberica trasmessa su Canale 5 mercoledì 18 agosto su Canale 5, Marcos deciderà di andare via da Acacias, sentitosi offeso per le insinuazioni di Felicia. Laura, nel frattempo, si avvicinerà troppo a Felipe, tanto da prendersene cura con estrema premura.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una vicinanza che metterà a disagio l'Alvarez Hermoso.

Rosina, invece, si alzerà di pessimo umore dopo una notte passata alla pensione. Per questo motivo, la moglie di Liberto troverà consolazione nel cibo.

A casa Dominguez, Bellita cercherà di dissuadere José Miguel a non accettare la proposta di mister Golden di girare alcuni film come protagonista ad Hollywood.

Per fare ciò, Del Campo gli elencherà i moltissimi problemi che potrebbe trovare imbarcandosi per l'America, come la differenza della lingua. Tuttavia, il piano della cantante non avrà esito positivo.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di Una vita, andata in onda il 16 agosto, Ramon ha ricevuto la proposta di Armando di unirsi al Partito Liberale, mentre Bellita ha intenzione di rimanere ad Acacias, sebbene tema di spegnere l'entusiasmo di José Miguel. Infine Felicia è sembrata sorpresa quando ha scoperto che Marcos ha chiesto notizie su lei.