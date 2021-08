Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Una vita che i telespettatori avranno modo di vedere a breve su Canale 5. Gli spoiler della soap opera provenienti dalla Spagna annunciano la pace tra Bellita Del Campo e José Miguel Dominguez. La cantante, infatti, rinuncerà all'ultimo momento a imbarcarsi per l'Argentina, incapace di stare lontana dal marito.

Una vita spoiler: Bellita vuole raggiungere la figlia in Argentina

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate trasmesse nelle prossime settimane in Italia annunciano che Bellita e José Miguel riusciranno a trovare un compromesso per superare la crisi coniugale in cui sono piombati.

Tutto si svilupperà con esattezza quando Cinta spedirà un telegramma, dove annuncerà ai genitori di essere in attesa del primo figlio da Emilio. La cantante, a questo punto, si farà prendere dal panico, tanto da voler raggiungere la figlia a ogni costo in Argentina per starle accanto durante la difficile gestazione.

Ma ecco che José Miguel rifiuterà di accompagnare la Del Campo oltreoceano in quanto sicuro che i due sposini vogliono stare da soli ad affrontare la nascita del primogenito. Inoltre, il Dominguez sottolineerà che la presenza della moglie potrebbe offuscare l'ascesa professionale della loro unica figlia. Tali parole manderanno su tutte le furie Bellita che accuserà il marito di non pensare al bene della famiglia.

José Miguel e la moglie ai ferri corti

Durante le nuove puntate della soap opera spagnola, José Miguel reagirà con un gesto di stizza visto che poco prima aveva rifiutato di partecipare ad alcune pellicole ad Hollywood. Il chitarrista, infatti, aveva ceduto la parte da protagonista al figlio di Julio solo per stare vicino a Bellita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia, la cantante deciderà di fare di testa sua, comunicandogli di aver acquistato i biglietti di sola andata per l'Argentina e che quindi resterà da solo ad Acacias in compagnia della serva Alodia.

La Del Campo, infatti, continuerà a sostenere di avere ragione, tanto da obbligare José Miguel a raggiungerla se davvero l'ama.

Ma il Dominguez continuerà a rimanere fermo nella sua opinione finché la cantante si dirigerà alla stazione diretta al porto d'imbarco del transatlantico, in procinto di salpare per l'America.

La Del Campo rinuncia a partire e fa pace con il Dominguez

Ma ecco che José Miguel capirà di non poter stare senza la moglie, tanto da decidere di raggiungerlo. Allo stesso tempo, Bellita deciderà di ritornare nel quartiere, avvertendo sempre più la mancanza di suo marito. Per questo motivo, la coppia rischierà davvero di dividersi visto che il Dominguez aveva detto ad Alodia di essere intenzionato a salire sulla stessa nave dalla moglie. Per fortunata la Del Campo riuscirà a rintracciare il marito e fare pace con lui, tanto da desistere a raggiungere Cinta in Argentina.