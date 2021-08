Le anticipazioni della soap opera spagnola Una vita riservano diverse novità per i telespettatori di Canale 5.

Nelle puntate che andranno in onda dal 30 agosto al 3 settembre, Laura confesserà a Genoveva che Felipe non si è comportato bene con lei e le racconterà una bruttissima vicenda, tanto che la Salmeron resterà notevolmente scandalizzata, oltre che amareggiata e non saprà cosa pensare riguardo al comportamento dell'avvocato.

Nel frattempo Marcos sarà desideroso di sottrarre la lettera di Felicia e farà in modo di rimanere da solo all'interno del ristorante della donna.

Spoiler Una Vita: Ramon si candida alle elezioni

Nelle prossime puntate di Una Vita, Marcos penserà di rubare la lettera che una vecchia amica ha scritto a Felicia, poiché la missiva contiene alcune informazioni importanti, che lui vorrà occultare il prima possibile. Sarà così che l'uomo farà di tutto per rimanere da solo e manderà Felicia presso il magazzino del ristorante.

Nel frattempo Ramon deciderà di candidarsi alle elezioni e i suoi amici gli prometteranno sin dall'inizio che quando sarà il momento voteranno per lui. Rosina, però, cercherà di convincere Liberto a non votarlo, poiché non ha mai sopportato i liberali. Laura, invece, confesserà a Genoveva una vicenda terribile.

Laura rivela a Genoveva che Felipe ha abusato di lei

Laura parlerà a Genoveva di una faccenda alquanto agghiacciante e rivelerà alla donna che Felipe ha abusato di lei. Salmeron non reagirà affatto bene al racconto di Laura e caccerà l'avvocato di casa, ma lui negherà ogni cosa. Genoveva prenderà talmente male tutta la vicenda, che comincerà a raccontare tutto alle sue vicine, con lo scopo di screditare Felipe il più possibile.

Intanto Felicia cercherà di scoprire il motivo per il quale Marcos vuole trasferirsi a Calle Acacias e alla fine lo affronterà direttamente. In seguito Camino resterà assai scandalizzata dai consigli di Anabel su come rendere più vivace la vita coniugale.

Genoveva, intanto, dovrà affrontare ben presto il proprio processo e cercherà in tutti i modi di uscirne al meglio.

Ildefonso geloso dell'amicizia tra Camino e Anabel

Armando non sarà d'accordo con l'idea di Antonito di entrare in politica, ma il giovane non si farà intimorire e sarà determinato a raggiungere il suo obiettivo. Intanto Genoveva si introdurrà nello studio di Felipe.

Più tardi Velasco organizzerà insieme a Salmeron la sua difesa prima del processo: la donna vorrà essere scagionata a tutti i costi e cercherà di affrontare la situazione il meglio possibile.

Nel frattempo Izem "il berbero" tornerà ad Acacias e si recherà subito da Casilda, con lo scopo di ripresentare la sua offerta. Per tale ragione, Liberto sarà assai turbato e non saprà cosa fare, poiché era sicuro di aver risolto il problema già in passato.

Infine, Ildefonso sarà alquanto geloso dell'amicizia tra Camino e Anabel.