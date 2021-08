Proseguono su Canale 5 le vicende della soap opera di origini turche Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel). Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 2 settembre 2021, Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) dopo aver avuto un nuovo diverbio con Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), a causa di suo padre Tahsin Korludağ (Tamer Levent) appena rilasciato per merito della confessione di Mutlu, sarà decisa ad allontanarsi dal giovane con cui si è sposata.

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodio del 2 settembre: Cesur continua a non vedere di buon occhio Tahsin

Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nella 44^ puntata in programmazione su Canale 5 giovedì 2 settembre 2021 sempre dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, svelano che non appena l’ex poliziotto Mutlu su ordine di Adalet (Nihan Büyükağaç) e Salih (Okday Korunan) si costituirà alle forze dell’ordine ci saranno delle novità sulla fuga di Riza (Yiğit Özşener): in particolare a causa della nuova testimonianza, il perfido proprietario terriero Tahsin verrà scagionato, poiché emergerà che lo stesso non ha alcun coinvolgimento con l'accaduto.

A questo punto Sühan si schiererà di nuovo dalla parte del padre, visto che sarà convinta che sia innocente: per questo motivo la fanciulla litigherà con il marito Cesur, il quale invece rimarrà fermo sulle proprie idee e continuerà a non vedere per niente di buon occhio il suocero.

Adalet ancora preoccupata, Sirin cerca di far cambiare idea a Sühan

Successivamente Bulent (Serkan Altunorak) farà il possibile per avvicinarsi sempre di più a Banu (Gözde Türkpençe): per raggiungere il suo obiettivo, l’ex fidanzato di Sühan, ovvero quello di recarsi con l’avvocatessa a Istanbul, la inviterà a cena.

Nel contempo Adalet ancora una volta non nasconderà il suo evidente turbamento, per il timore di poter essere smascherata, quando il fratello di Riza si troverà nelle vicinanze: nello specifico la donna prenderà in considerazione l’intenzione di Cesur di far aprire la tomba del suo defunto padre Hasan (Ali Pinar).

Intanto le indagini portate avanti sulla misteriosa morte di quest’ultimo faranno a pensare che lo stesso possa essere morto per suicidio.

Cahide (Sezin Akbaşoğulları) invece confesserà al marito Korhan (Erkan Avcı) di essersi accorta che il simbolo sulla custodia della lettera della suocera, è presente anche sul retro dei dipinti di famiglia.

Cesur grazie a Mihriban (Devrim Yakut) apprenderà che suo cognato è in possesso di una missiva in grado di far finire di nuovo nei guai il suo acerrimo nemico Tahsin. Non passerà inosservato neanche il malumore di Sühan, dato che sarà decisa a prendere le distanze dal marito Cesur: a cercare di far cambiare idea alla ragazza ci penserà Sirin (Irmak Örnek). Infine Riza si risveglierà, a seguito di un intervento.