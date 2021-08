Gli spoiler della soap opera spagnola Una vita, sono ricchi di sorprese per i telespettatori di Canale 5.

Nelle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 agosto, verrà dato ampio spazio a due matrimoni imminenti, quello di Ildefonso e Camino e quello di Emilio e Cinta.

Una delle due coppie, però, dovrà affrontare diversi problemi e alla fine non tutto andrà come previsto. Camino, infatti, avrà bisogno di riflettere sui suoi sentimenti e sparirà all'improvviso, facendo preoccupare tutti, soprattutto il suo fidanzato Ildefonso, il quale non saprà cosa fare per trovare la giovane.

Saranno Emilio e Cinta a cercare la ragazza, ma senza successo.

Spoiler Una Vita: Ildefonso preoccupato per Camino

Nelle prossime puntate di Una Vita, Ildefonso sarà assai preoccupato, poiché non riuscirà a capire che fine abbia fatto la sua fidanzata Camino, così Felicia cercherà di giustificare la sua assenza, dicendo che la giovane è voluta entrare in convento per un po' di tempo, per riflettere al meglio riguardo ai suoi sentimenti.

Nel frattempo Julio penserà di rinunciare a fare da testimone di nozze, poiché non avrà l'abito giusto da indossare per l'evento, ma all'improvviso Bellita gliene regalerà uno, risolvendo così tutte le sue paure.

Più tardi i Dominguez riceveranno una lettera dall'Argentina, con la quale verranno informati che il viaggio di Cinta potrebbe essere annullato, a causa della mancanza di alcuni documenti importanti.

Camino scompare

Laura vedrà Genoveva e Israel, il gemello di Santiago, malmenarsi, ma non riuscirà a capire bene il motivo della lite. Dopo aver assistito alla scena, la donna andrà a raccontare tutto a Felipe e al commissario Mendez. Nel contempo Cesareo verrà rilasciato e racconterà a Felipe di aver visto Salmeron nel luogo dove è avvenuto l'omicidio di Marcia.

In seguito Emilio e Cinta saranno molto preoccupati per Camino e andranno a cercarla, ma non riusciranno a trovarla. La coppia penserà di chiamare la polizia per la scomparsa di Camino, ma all'improvviso la giovane entrerà al ristorante. Così Ildefonso scoprirà che la sua fidanzata è tornata e quando la vedrà le chiederà immediatamente delle spiegazioni.

Marcelina e Fabiana, intanto, porteranno a Cinta il bouquet di nozze come regalo.

Emilio e Cinta si sposano

Cesareo verrà accolto con grande affetto da tutti gli abitanti di Calle Acacias, dopo il suo rilascio. Nel frattempo Arantxa tornerà in città per partecipare al matrimonio di Cinta ed Emilio, ma non appena arriverà incontrerà il guardiano: i due ammetteranno di amarsi ancora, ma allo stesso tempo saranno consapevoli di non poter stare insieme, a causa delle loro vite troppo diverse.

Poco dopo il commissario Mendez si presenterà a casa di Genoveva per arrestarla, con l'accusa di aver ucciso Marcia: Salmeron si renderà conto che Felipe sapeva già dell'arrivo della polizia e sarà delusa per il fatto che non abbia neanche provato a impedirlo.

Infine, Camino tranquillizzerà il suo fidanzato Ildefonso e gli dirà di essere pronta a sposarlo, anche se il giorno delle nozze la giovane si presenterà in ritardo. Il matrimonio di Emilio e Cinta, invece, si svolgerà senza problemi.