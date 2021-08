Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera che ottiene mediamente il 17% di share ogni pomeriggio su Canale 5.

Le trame delle puntate spagnole annunciano nuovi guai per la famiglia Dominguez. Bellita Del Campo, infatti, entrerà in crisi con José Miguel quando quest'ultimo si opporrà alla sua intenzione di raggiungere Cinta in Argentina.

Una vita: Bellita vuole raggiungere Cinta in Argentina, il marito si oppone

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate che andranno in onda prossimamente in Italia annunciano una nuova crisi per i coniugi Dominguez.

Tutto inizierà con esattezza nel momento in cui Bellita apprenderà che Cinta è in attesa di un figlio dopo aver letto un telegramma arrivato dalla lontana Argentina. La cantante, a questo punto, inizierà ad essere sempre più in ansia per la figlia, costretta a gestire una dolce attesa e una tournée da sola. Per questo motivo, Bellita Del Campo deciderà di raggiungere Cinta in America Latina per starle vicina, senza però avvisare suo marito.

Purtroppo le intenzioni di Bellita non saranno appoggiate da José Miguel, il quale crederà che Cinta e Emilio debbano stare da soli, dal momento in cui si sono sposati da poco tempo. Parole che scateneranno un dibattito in famiglia.

José Miguel non sopporta più i capricci della moglie

Tuttavia, Bellita pretenderà di raggiungere la figlia a ogni costo, arrivando perfino ad acquistare un biglietto di sola andata e rifiutando la compagnia della domestica Alodia. Dagli spoiler della soap opera si evince che José Miguel dimostrerà di non sopportare più i capricci della moglie, arrivando a rinfacciarle che, poco tempo prima, aveva rifiutato una brillante carriera ad Hollywood per restare ad Acacias 38 accanto lei.

Tra le altre cose, Dominguez cercherà di far capire a Del Campo che la sua presenza potrebbe essere nociva alla carriera artistica di Cinta, visto che i giornalisti potrebbero dimenticarsi di lei e concentrarsi sul suo arrivo. Tuttavia, la cantante non vorrà sentire ragioni, tanto che la rottura apparirà insanabile.

Rosina e Susana accusano Del Campo di essere un'egoista

Nella story-line si aggiungeranno Rosina e Susana, le quali cercheranno di dare un consiglio a Bellita. Le due donne accuseranno Del Campo di essere una persona egoista, tanto da domandarle se Cinta le aveva chiesto esplicitamente di raggiungerla in America Latina.

La cantante, a questo punto, non riuscirà a formulare una risposta, in quanto non ha chiesto a sua figlia se desiderasse il suo aiuto durante la gravidanza o se fosse bastato quello di suo marito Emilio. Tutto questo spingerà Bellita a riflettere, ma non è detto che porti a una riappacificazione tra i due.