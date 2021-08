Proseguono le registrazioni di Uomini e donne e questo lunedì 30 agosto, i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi sono rientrati in studio per le nuove puntate. Il programma di Maria De Filippi andrà in onda a partire da lunedì 13 settembre su Canale 5, ma la padrona di casa si porta avanti con il lavoro e ad oggi ha già confezionato un notevole numero di appuntamenti. I riflettori saranno ancora una volta puntati su Gemma Galgani e la novità che la riguarda: il seno nuovo.

Uomini e donne, registrazione 30 agosto: le anticipazioni

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, in questa nuova registrazione di Uomini e donne del 30 agosto, c'è stato spazio per le nuove vicende di Gemma Galgani.

La dama torinese, dopo aver confessato di essersi rifatta il seno, ha dovuto fare i conti con nuovi duri attacchi da parte di Tina Cipollari.

Anche questa volta, il clima tra le due dame non è stato affatto dei migliori e ben presto sono arrivate subito al "ferri corti".

Gemma stufa delle critiche e del giudizio di Tina Cipollari

Questa volta, però, sembrerebbe che Gemma abbia "sbottato" nei confronti di Tina, ammettendo di essere stufa delle sue critiche e dei costanti attacchi he le rivolge in trasmissione.

Tuttavia, Tina non si è lasciata "intimorire" dalle parole della dama torinese ed ha proseguito nei suoi consueti attacchi rivolti contro Gemma, rinfacciandole il fatto che dovrebbe cercare un altro tipo di fidanzato.

Intanto, in studio per Gemma, sono arrivati dei nuovi cavalieri pronti a conoscerla e ad approfondire la frequentazione anche fuori dagli studi Mediaset.

Spazio alle prime esterne dei nuovi tronisti di Uomini e donne

Occhi puntati anche su Ida Platano, che a quanto pare starebbe conoscendo meglio due nuovi cavalieri presenti nel parterre del trono over, anche se non sarebbe convinta al 100% di queste nuove frequentazioni.

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e donne del 30 agosto, si è parlato anche dei nuovi tronisti di questa edizione e sono state trasmesse le immagini delle prime esterne che hanno avuto modo di fare nel corso della settimana con i corteggiatori che hanno fatto breccia nel loro cuore.

Il ritorno di Uomini e donne in tv

Insomma le nuove puntate di questa edizione si preannunciano a dir poco "calde" per gli spettatori e promettono grandi colpi di scena fin dal primo appuntamento.

Per vedere in onda Uomini e donne, però, bisognerà attendere ancora qualche settimana: il ritorno del dating show è in programma soltanto da lunedì 13 settembre alle 14:45. La prossima settimana, al suo posto, ci sarà ancora la soap Brave and Beautiful, che raddoppierà la sua durata in daytime fino a venerdì 10 settembre.