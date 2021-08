Nuovo anticipazioni di Una vita, la soap opera tra le grandi protagoniste dei pomeriggi Mediaset. Gli spoiler delle nuove puntate provenienti dalla Spagna, e in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che inizierà il processo ai danni di Genoveva Salmeron, accusata della morte di Marcia Sampaio. Se Laura Alonso farà perdere le sue tracce poco prima della sua deposizione, Cesareo sarà messo in difficoltà dall'avvocato Javier Velasco.

Una vita: Laura scompare a poche ore dal processo

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le prossime puntate che i telespettatori avranno modo di seguire a breve in televisione, annunciano guai giudiziari per Genoveva.

Tutto inizierà quando Mendez, con l'aiuto di Felipe, riuscirà a raccogliere le prove della colpevolezza dalla dark lady nell'omicidio di Marcia. Di fondamentale importanza sarà la deposizione di Laura, che informerà Alvarez Hermoso e il commissario che il coltello con cui è stata uccisa Marcia era di proprietà di Salmeron.

Alonso, però, scomparirà a poche ore dal processo, tanto che Mendez e Felipe dovranno avvalersi della deposizione di Cesareo, il quale aveva visto una donna vestita di nero aggirarsi ai Giardini del Principe, nel giorno in cui è avvenuto l'omicidio di Marcia.

Cesareo testimonia contro Genoveva

Durante i prossimi appuntamenti della soap opera, il giudice chiamerà Cesareo a testimoniare durante il processo.

Il guardiano racconterà di aver visto una donna simile a Genoveva nel luogo della morte di Marcia.

Javier a questo punto, con fare insolente, rammenterà che l'uomo era stato arrestato in precedenza come probabile assassino della brasiliana. Inoltre Velasco ricorderà al giudice che Cesareo era stato trovato in possesso di una medaglietta della defunta Marcia e che era stato lui a regalare il coltello a Santiago.

Ovviamente Felipe cercherà di opporsi al bizzarro interrogatorio di Javier, ma non ce la farà. Velasco, infatti, riuscirà a neutralizzare la deposizione di Cesareo grazie a uno stratagemma.

Javier verso la vittoria in tribunale

Velasco pretenderà che Cesareo riconosca Genoveva (Clara Garrido) tra tre donne completamente vestite di nero giunte in aula.

Un modo per dimostrare al giudice che era impossibile individuare la sua assistita. Purtroppo il piano andrà a favore di Javier, tanto che il vigilante finirà per indicare la donna sbagliata. Per questo motivo le cose per Felipe si metteranno male, dopo che aveva sperato nella condanna a morte di Salmeron.

Una vita è in onda dal lunedì alla domenica sui teleschermi di Canale 5 e in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.