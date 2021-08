Katherine Kelly Lang, l'attrice che i fan di Beautiful conoscono e amano per il suo personaggio di Brooke Logan, ha da poco compito 60 anni. In occasione di questo importante compleanno, l'attrice ha rilasciato varie interviste in cui parla del suo amore per l'Italia, tanto da confessare il suo desiderio di poter prendere casa nel Bel paese. A proposito del suo personaggio a cui presta il volto dal lontano 1987, l'attrice ha dichiarato: "Io amo interpretare Brooke".

L'interprete di Brooke di Beautiful compie 60 anni e confessa di amare l'Italia

Lo scorso 25 luglio Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful, ha compiuto 60 anni.

Un traguardo importante per una delle attrici più amate della soap tv americana in onda da oltre trent'anni anche in Italia. Katherine, che interpreta il personaggio di Brooke sin dalla prima puntata, ha rilasciato in questi ultimi giorni diverse interviste a vari settimanali italiani. Su Nuovo Tv, ad esempio, ha confessato di amare in particolar modo l'Italia. È anche grazie ai fan italiani che ha ottenuto un grande successo come attrice. Katherine si è spinta anche oltre dichiarando: "L'Italia ha un posto speciale nel mio cuore", confessando tra l'altro Il sogno di comprare nel territorio italiano.

Kelly Lang e la vita privata: due divorzi, tre figli e due nipoti

Come già detto, da ben 34 anni l'attrice americana veste i panni della maggiore delle sorelle Logan e il suo personaggio, nel bene e nel male, ha sempre fatto molto discutere il pubblico.

I fan più attenti sanno che Brooke è salita all'altare per ben 15 volte in Beautiful. Il suo ruolo nella soap tv americana contrasta invece con la vita privata di Katherine Kelly Lang. Nella realtà, infatti, l'attrice è fidanzata con Dominique Zoida di 16 anni più giovane. In passato, invece, stata sposata due volte ed è madre di tre figli e nonna di due nipoti.

Beautiful, Katherine Kelly Lang: 'Io amo interpretare Brooke'

Katherine è molto diversa dal suo personaggio in Beautiful. L'attrice americana ha confessato di essere molto legata al personaggio che l'ha resa celebre in tutto il mondo, ammettendo di essere nella realtà agli antipodi rispetto a Brooke e spiegando come nel tempo sia cambiata la sua visione dell'amore e della felicità.

Alla domanda se non si sia stancata d'interpretare per tanti anni sempre lo stesso personaggio, l'attrice ha così commentato: "Io amo interpretare Brooke".