Sono affermazioni inaspettate quelle che ha recentemente fatto Raimondo Todaro: dopo essere stato insistentemente accostato alla ventunesima edizione di Amici, il maestro di latino-americano ha infatti smentito per il momento l'esistenza di una trattativa in corso tra lui e Maria De Filippi. Anche se non dovesse arrivare nel talent-show di Canale 5, il ballerino siciliano ha comunque confermato il suo addio a Ballando con le Stelle, dicendosi un po' deluso da come Milly Carlucci ha commentato la notizia sui social network.

Le prime parole di Raimondo su Amici

Chi prenderà il posto di Lorella Cuccarini ad Amici 21? Se la showgirl ha accettato di cambiare categoria, diventando tutor dei futuri cantanti della scuola, resta ancora ignoto il nome di colui/lei che la sostituirà nella commissione di ballo. Fino a poche ore fa, si pensava che sarebbe stato Raimondo Todaro l'unica new entry tra i professori del talent-show Mediaset, ma alcune sue recenti dichiarazioni hanno cambiato le carte in tavola.

Interpellato dal settimanale Oggi sulla voce che lo vorrebbe in procinto di esordire nel cast del programma di Canale 5, il siciliano ha fatto sapere: "Giuro su mia figlia che non ho firmato nessun contratto e che non c'è nessuna trattativa economica con Maria De Filippi.

Questo non significa che non mi piacerebbe che ci fosse".

Il maestro di latino-americano, dunque, ha parzialmente smentito i rumor che sono circolati in queste settimane sul suo conto. Dopo aver annunciato il suo addio a Ballando con le Stelle, il danzatore è stato accostato al format della concorrenza, ma per ora sembra non esserci alcun accordo concreto a riguardo.

Cambiamenti tra gli insegnanti di Amici

Nonostante abbia negato l'esistenza di una trattativa con la conduttrice di Amici, Raimondo ha precisato che gli piacerebbe entrare a far parte del cast del programma per il quale lavora anche la sua ex moglie Francesca Tocca (professionista di latino-americano da qualche anno).

"Adorerei poter lavorare con i giovani e poi Maria De Filippi è un fenomeno", ha aggiunto Todaro nella prima intervista dopo l'addio a Ballando con le Stelle.

Il siciliano ha anche svelato l'importante ruolo che ha avuto la presentatrice Mediaset nella sua separazione: "Le sarò sempre grato, mi è stata tanto vicina".

Per il momento, dunque, è presto per dire se il maestro sarà o meno uno dei docenti dell'edizione 2021/2022 di Amici, quella che esordirà sul piccolo schermo sabato 18 settembre, ovvero tra poco meno di un mese.

Da Ballando ad Amici: il percorso in tv di Todaro

Anche se il suo futuro professionale potrebbe essere lontano da Amici, Raimondo non intende fare passi indietro: a settembre, infatti, il siciliano non figurerà nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

"Ho scelto di lasciare dopo 15 anni, perché sentivo di non avere più nulla da dare.

Milly questo lo sa", ha fatto sapere Todaro nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 19 agosto.

In merito ai commenti social che la conduttrice ha fatto sul suo addio al format di Rai 1, il ballerino ha detto: "Mi fa ridere che parla di tradimento. Io sono a posto con la mia coscienza. Ho voglia di sperimentare e fare altro, ma la ringrazierò sempre".

Todaro, inoltre, ha ribadito il fatto che se non ha avuto un faccia a faccia con Carlucci prima di ufficializzare la fine della sua avventura a Ballando, è stato soltanto a causa del Coronavirus che ha contratto qualche settimana fa.

Se Raimondo non dovesse rientrare nei piani di Maria De Filippi, vorrà dire che un altro professionista della danza subentrerà a Lorella Cuccarini, che è passata dal ballo al canto. Tutti gli altri storici docenti del talent-show, invece, sono stati confermati.