Gemma Galgani, la storica dama di Uomini e donne trono over, potrebbe aver ceduto di nuovo al fasciano della chirurgia estetica. E' questo quello che pensano la maggior parte dei fan social della trasmissione di Maria De Filippi, i quali ormai da un po' di tempo non vedono più la dama mostrarsi sui social, così come accadeva fino al periodo di messa in onda di Uomini e donne su Canale 5. Da qui l'ipotesi che Gemma sia ricorsa di nuovo alla chirurgia e che, come già successo in passato, il risultato finale lo mostrerà soltanto durante la prima registrazione del programma dei sentimenti Mediaset, in programma a fine agosto 2021.

Gemma Galgani tornerà a Uomini e donne con il naso rifatto?

Nel dettaglio, Gemma Galgani da un po' di settimane ormai non si mostra più sui social.

La dama torinese di Uomini e donne evita di mostrare la sua faccia nelle foto e nelle stories che carica sul suo profilo Instagram, dove è seguita da circa 600 mila followers.

Una scelta che non è passata inosservata ai fan, molti dei quali hanno notato che la dama se si mostra lo fa riprendendo soltanto il corpo e mai la faccia, quasi come se avesse qualcosa da nascondere.

Un modo di fare che Gemma aveva già adottato in passato, quando scelse di rimpolpare le sue rughe e di sottoporsi così ad un lifting.

La 'star' di Uomini e donne trono over non mostra il suo volto sui social

In quell'occasione, Gemma evitò di farsi vedere sui social fino al giorno in cui ci fu la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e donne, dove ebbe modo di far vedere il suo cambiamento.

Ebbene, questa volta si ipotizza che Gemma possa essere ricorsa alla chirurgia estetica per rifarsi il naso.

In questo modo, quindi, la dama torinese di Uomini e donne avrebbe fatto una rinoplastica che potrebbe tenere segreta fino al giorno in cui si riaccenderanno di nuovo i riflettori sul programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Le prime anticipazioni su Uomini e donne 2021/2022

Intanto, in queste ore, malgrado le insistenti voci che circolano sul suo conto, Gemma preferisce optare per la strada del silenzio. La dama, infatti, non ha confermato ma neppure smentito le voci legate a questo nuovo intervento chirurgico cui si sarebbe sottoposta.

In attesa di scoprire la verità dei fatti, fervono i preparativi per la prossima edizione di Uomini e donne.

La trasmissione di Maria De Filippi riaprirà i battenti il 13 settembre e quest'anno proporrà al suo pubblico diverse novità.

La più importante avrà a che fare con la presenza della prima tronista trans della storia che avrà la possibilità di mettersi in gioco in questa nuova edizione del programma, per cercare la sua anima gemella.