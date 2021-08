Il Gossip su un possibile nuovo intervento chirurgico per Gemma Galgani ha impazzato sui siti per settimane, ma nelle ultime ore si sarebbe "sgonfiato" forse definitivamente. La dama di Uomini e donne, infatti, è stata fotografata da alcuni fan mentre cenava con amici in un ristorante di Torino: nei pochi momenti in cui ha abbassato la mascherina, la protagonista del Trono Over ha sfoggiato il profilo di sempre, quindi sarebbe smentito il ritocco al naso che tanti hanno ipotizzato di recente.

Avvistata a Torino la 'regina' di Uomini e Donne

Quando mancano poche settimane all'inizio delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, sul web si parla di quello che ha fatto Gemma durante le vacanze.

Fino a poche ore fa, infatti, la maggior parte dei siti di gossip riportavano l'indiscrezione sul possibile ritocco che Galgani avrebbe fatto in estate, un intervento per modificare il suo naso pronunciato.

Per giorni, dunque, si è parlato dell'insolita scelta della 71enne di non mostrare il suo viso sui social network: nelle storie che ha pubblicato su Instagram da quando il programma è in pausa, la dama si è sempre inquadrata dal collo in giù, come se volesse nascondere qualcosa del proprio volto.

La teoria che hanno sposato la maggior parte dei fan del dating-show, dunque, è che la "regina" del Trono Over potrebbe essersi sottoposta a una rinoplastica, bissando l'esperienza di un anno fa quando è riapparsa davanti alle telecamere con una faccia ringiovanita da un lifting.

Novità sulle vacanze della protagonista di Uomini e Donne

Delle foto che ha scattato di nascosto una fan di Uomini e Donne, potrebbero smentire gli ultimi gossip che sono circolati su Gemma. Nelle immagini che i siti hanno preso dalla pagina Instagram "La velenosa", si vede chiaramente Galgani al tavolo di un ristorante in compagnia di alcuni amici.

Chi ha incontrato per caso la dama del Trono Over nella sua città d'origine, Torino, ha raccontato che il suo aspetto sarebbe quello di sempre: il naso che la 71enne ha sfoggiato qualche sera fa a cena, dunque, non avrebbe subito modifiche, quindi non ci sarebbe stato alcun intervento chirurgico durante l'estate.

Negli scatti in questione, inoltre, la protagonista del dating-show appare sorridente e a proprio agio, segno che le delusioni d'amore che ha vissuto nella precedente edizione (soprattutto quella per la rottura improvvisa con Maurizio Guerci) sono ormai acqua passata e lei è pronta a cominciare un nuovo percorso davanti alle telecamere.

Anticipazioni prima puntata di Uomini e Donne

È iniziato il conto alla rovescia dei fan di Uomini e Donne: la prima registrazione della stagione 2021/2022 avverrà domenica 29 agosto, giorno in cui circoleranno anche le anticipazioni dettagliate di quello che accadrà in studio tra i vari protagonisti.

Maria De Filippi presenterà i quattro nuovi tronisti (due ragazzi e due ragazze) e le dame e i cavalieri che comporranno il Trono Over. Gemma Galgani sarà ancora una volta la "regina" assoluta della versione senior del dating-show, anche se si vocifera che Isabella Ricci potrebbe insidiarla sin dai primi appuntamenti.

Il format pomeridiano di Mediaset, comunque, debutterà in televisione lunedì 13 settembre ma, prima di allora, saranno un bel po' le registrazioni alle quali parteciperà l'intero cast.

Anche quest'anno, infine, i giovani condivideranno lo studio con gli over: la formula sperimentata nel 2020, si è rivelata vincente soprattutto perché gli ascolti del programma sono stati sempre alti, quindi il pubblico ha approvato le puntate miste.