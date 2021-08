Pilar Fogliati si è fatta conoscere al grande pubblico per aver interpretato Emma Giorgi nella serie televisiva di Rai 1 Un Passo dal cielo con Daniele Liotti. Prossimamente l'attrice piemontese sarà impegnata in un nuovo progetto: si tratta di Cuori, una Serie Tv ambientata nella città di Torino che racconta le vicende di un team di medici dell'ospedale Molinette.

In questa circostanza Fogliati sarà Delia Brunello, una cardiologa che arriva in Italia dopo aver lavorato a New York. La giovane dottoressa dovrà così confrontarsi con una realtà diversa da quella statunitense, e per lei all'inizio non sarà facile ambientarsi.

In particolare, Delia dovrà fare i conti con l'egocentrismo del capo-chirurgo Enrico Mosca.

L'attrice 29enne vestirà i panni della dottoressa Delia

Il personaggio interpretato da Pilar Fogliati nella serie Cuori troverà supporto in Cesare Corvara. Questi, infatti, nutrirà grande fiducia nella collega, e il loro legame diventerà sempre più forte.

Il titolo della fiction da un lato sottolinea la specializzazione dei medici protagonisti (cardiochirurgia), dall'altro fa riferimento anche alle vicende private e amorose che vivranno i vari protagonisti.

Nel cast sarà presente anche Daniele Pecci che, dopo qualche anno di assenza, tornerà ad essere al centro di una serie televisiva. L'ultima apparizione sul piccolo schermo dell'artista romano risale al 2019 quando ha preso parte a due puntate de I Medici-Nel nome della famiglia.

Il ritorno di Daniele Pecci in una nuova fiction Rai

Ricordiamo anche che Pecci ha lavorato in altre serie, tra le quali menzioniamo Il bello delle donne, Orgoglio e soprattutto la più recente Come fai sbagli.

L'attore capitolino ha girato anche dei film per il cinema, e tra questi vi è Fortapàsc del 2009, per la regia di Marco Risi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Pecci ha già indossato il camice bianco in una fiction, quella dal titolo Crimini bianchi, in onda nella stagione televisiva 2008-2009.

Per quanto riguarda la nuova Serie TV Cuori, questa sarà composta da otto puntate e dovrebbe andare in onda su Rai 1 tra la fine di settembre e i primi di ottobre, salvo cambiamenti di palinsesto dell'ultimo momento.

Il regista è Riccardo Donna che, in carriera, ha già diretto diverse fiction per la Tv di Stato, come ad esempio Un Medico in famiglia con Lino Banfi, Un passo dal cielo 2 con Terence Hill nel ruolo del protagonista, e anche Fuoriclasse con Luciana Littizzetto.