In Love is in the air le trame in onda dal 16 al 20 agosto 2021 vedranno finalmente Eda venire a conoscenza della verità sulla morte dei genitori e del reale motivo per cui sarà stata lasciata da Bolat. La giovane sarà sconvolta da tale rivelazione e si assenterà per qualche giorno insieme alle amiche per elaborare il tutto. Efe intanto, sarà smascherato per il crollo del tetto e sarà costretto a confessare il suo errore a mezzo stampa. Il piano per incastrare Serkan in questo caso, non sarà andato a buon fine.

Efe viene smascherato per il sabotaggio del progetto di Serkan

Nel corso degli episodi della Serie TV turca in onda la prossima settimana, Serkan e Eda escogiteranno un modo per trovare le prove che incastrino Efe Akman riguardo alla vicenda del crollo del tetto. Per questo, Eda inviterà Efe al ristorante per farlo confessare, mentre Serkan ascolterà la loro conversazione via telefono. L'architetto paesaggista verrà quindi smascherato e messo di fronte alle sue colpe, ma Serkan vorrà che il socio si scusi pubblicamente a mezzo stampa. Efe intanto, durante un colloquio telefonico con il suo misterioso complice, comunicherà che il figlio sarà morto per un errore commesso da Alptekin. In seguito Efe accetterà il confronto con la stampa come voluto da Serkan, il quale farà tradurre il discorso di Akman in diverse lingue, inviando il tutto anche alla stampa estera con lo scopo di infangare il suo nome.

Serkan si convince a dire la verità a Eda sulla morte dei genitori

Mentre la vendetta di Serkan contro Efe riuscirà nel migliore dei modi, Aydan grazie all'aiuto di Eda, riuscirà finalmente ad uscire dalla tenuta. La madre di Serkan cercherà di capire se vi possa essere un modo per far tornare insieme il figlio e Eda e, pertanto, racconterà alla giovane il passato di sofferenza di Serkan.

Quest'ultimo invece, parlando con Engin, gli dirà di voler far pace con Yildiz ma la ragazza si rifiuterà di parlargli. Intanto alla Art Life, sembrerà esserci stata una fuga di notizie circa l'incidente di qualche anno prima e che vide coinvolto Alptekin. Serkan avrà timore che venga fuori la responsabilità del padre nella morte dei genitori di Eda e pertanto si convincerà del fatto che sia giunto il momento di raccontare tutta la verità alla ragazza, prima che venga a saperlo da altri.

Eda sotto shock si allontana dalla città nelle trame in onda dal 16 al 20 agosto

Dalle anticipazioni sulle puntate di Love is in the air in onda sino al 20 agosto, Serkan chiamerà Eda e la pregherà di raggiungerlo. Bolat però si ubriacherà e non riuscirà a confessarle la verità. Il giorno dopo al risveglio, Serkan dirà a Eda dell'incidente in cui persero la vita I suoi genitori e della parziale responsabilità di Alptekin nella vicenda. Eda sarà sotto shock e affronterà duramente non solo Serkan ma anche Bolat Senior. Ancora sconvolta dalla terribile notizia appena appresa, la giovane deciderà di allontanarsi per un po' di tempo dalla città insieme alle fidate amiche Ceren, Melek e Figen. Intanto i telespettatori di Love is in the air capiranno che la misteriosa complice di Efe altri non è che la nonna di Eda.