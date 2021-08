Quando mancano poche settimane all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, sul web sta circolando un rumor piuttosto interessante sulla protagonista assoluta del Trono Over. Un dettaglio che i più attenti fan del programma hanno notato, sta alimentando l'ipotesi di un nuovo ritocchino estetico per Gemma Galgani. Da tempo, infatti, la torinese si mostra pochissimo su Instagram, e quando lo fa si inquadra sempre dal collo in giù e mai in viso.

Possibile sorpresa in arrivo per il pubblico di Uomini e Donne

La prima registrazione stagionale di Uomini e Donne sarebbe fissata per domenica 29 agosto, quindi prima di allora non si saprà nulla di certo sull'immagine che Gemma proporrà ai telespettatori alla sua dodicesima partecipazione consecutiva al Trono Over.

Un particolare che alcuni utenti della rete hanno notato, però, potrebbe anticipare una sorpresa che Galgani starebbe preparando con la complicità della redazione.

Esattamente come è accaduto lo scorso settembre, la torinese potrebbe rientrare negli studi Elios con un volto ringiovanito: dopo essersi sottoposta a un lifting nell'estate del 2020, stavolta la 71enne potrebbe aver modificato una parte pronunciata del suo viso.

L'ipotesi che sta prendendo piede tra i fan del format di Maria De Filippi, dunque, è che la dama potrebbe essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica, un'operazione che serve a ridurre o a cambiare il naso.

La strana attività social della dama di Uomini e Donne

La teoria secondo la quale Gemma potrebbe essere ritoccata il naso, è stata formulata da quei fan che la tengono d'occhio su Instagram.

Osservando le Stories che la 71enne pubblica da qualche settimana a questa parte, i curiosi hanno notato che quando si riprendere non si inquadra mai in viso: le uniche parti del suo corpo che Galgani mostra quando usa i social network, sono quelle dal collo in giù.

Chi segue Uomini e Donne, dunque, sta ipotizzando che la torinese potrebbe aver deciso di modificare una parte del suo volto che ha sempre difeso dagli attacchi di Tina Cipollari: quando l'opinionista l'ha punzecchiata sul suo naso piuttosto pronunciato, la dama del Trono Over ha sempre detto di esserne fiera perché è un suo carattere distintivo.

Esattamente come è accaduto un anno fa quando si è sottoposta ad un lifting dopo aver sempre criticato chi fa uso della chirurgia estetica, anche quest'estate Gemma potrebbe aver scelto di spiazzare i telespettatori di Canale 5 sfoggiando un naso nuovo di zecca al rientro dalle vacanze.

La rivalità con Isabella centrale a Uomini e Donne

Se Gemma si è davvero rifatta il naso come alcuni fan sospettano, lo si saprà con certezza solamente quando cominceranno le registrazioni della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne.

Gli ultimi giorni di agosto (probabilmente già domenica 29), dunque, in rete inizieranno a circolare le anticipazioni della prima puntata che Maria De Filippi condurrà dopo il lungo stop estivo che il dating-show si concede ogni anno.

Tra gli argomenti che saranno affrontati al rientro dalla vacanze, ci sarà certamente la rivalità tra Galgani e Isabella Ricci, la new entry del Trono Over che la scorsa primavera ha dato parecchio filo da torcere alla veterana del cast.

La conduttrice Mediaset, poi, potrebbe ospitare alcune coppie dell'ultima edizione di Temptation Island: Manuela Carriero e Stefano Sirena, ad esempio, potrebbero ritrovarsi faccia a faccia dopo essersi lasciati al falò e soprattutto dopo aver intrapreso nuove storie d'amore (lei con il tentatore Luciano, lui con la single Federica).