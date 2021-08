Dal prossimo settembre 2021 Uomini e donne tornerà in onda su Canale 5 con la nuova edizione che si preannuncia ricca di novità e sorprese. Occhi puntati in primis sul debutto del trono trans che, per la prima volta, sbarcherà nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Una novità che non è passata affatto inosservata: sui social in tanti si sono complimentati con la padrona di casa per la sua scelta di dare spazio a questo tipo di realtà, normalizzando situazioni di cui fino a prima se ne sentiva parlare pochissimo in tv. Non mancano, però, anche le polemiche: tra coloro che non sono entusiasti di questa scelta c'è anche il prof Alessandro Meluzzi.

Prima tronista trans a Uomini e donne: da settembre in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne 2021/2022 rivelano che dal prossimo settembre Maria De Filippi darà spazio a una ragazza transessuale, la quale potrà mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella. Un trono decisamente molto atteso dagli spettatori del programma di Canale 5, che andrà ad affiancarsi al trono definito "classico" e quello "over", capitanato dalla dama torinese Gemma Galgani.

La notizia ha entusiasmato il pubblico della trasmissione dei sentimenti Mediaset ma, al tempo stesso, non sono mancate neppure critiche e qualche polemica.

Meluzzi polemico sul trono trans a Uomini e donne e sul DDL Zan

Una di queste è quella del prof Alessandro Meluzzi, noto al pubblico per la sua presenza costante a Quarto Grado, la trasmissione del venerdì sera di Rete 4 dedicata ai gialli irrisolti e ai casi di cronaca nera.

"Non ho opinioni in materia, mi sembra che ormai questo sia l'andazzo: non ci devono essere generi e identità", ha dichiarato Meluzzi commentando la novità del trono trans che arriverà a Uomini e donne dal prossimo settembre.

"La tv riflette il mondo in cui viviamo, dove non ci sono più differenze. Viviamo in un tempo oscuro, non più libero.

Basti pensare al DDL Zan, un obbrobrio giuridico", ha proseguito ancora il prof Meluzzi, confermando di fatto di non essere un estimatore di questa novità che approderà nel programma pomeridiano di Maria De Filippi.

Iva Zanicchi difende la scelta di Maria De Filippi

Al tempo stesso, però, ci sono tanti altri personaggi famosi che si sono complimentati con la scelta della conduttrice di aprire le porte del suo Uomini e donne a una tronista trans.

"Maria non sbaglia mai e vede lontano. Si parla tanto di uguaglianza, di lotta contro la disparità di genere. In Italia si fa sempre troppa polemica su certi argomenti" ha dichiarato la cantante Iva Zanicchi, che in autunno tornerà in prime time su Canale 5 con uno show tutto suo in due serate.