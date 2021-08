Grandi colpi di scena attendono i protagonisti di Brave and Beautiful nelle puntate in onda da lunedì 9 a venerdì 13 agosto. Dopo il tentato omicidio di Cesur, ci saranno nuovi attacchi da parte dei suoi nemici. Le anticipazioni rivelano che il protagonista capirà che dietro la sparatoria c'è Bulent e lo affronterà faccia a faccia. Nel frattempo, Tahsin escogiterà un piano per eliminare Alemdaroğlu, ignorando che in questo modo metterà in pericolo anche la vita di Sühan. Intanto, dopo aver appreso una verità sconvolgente sul padre, quest'ultima si rifugerà in un albergo con Cesur.

Anticipazioni Brave and Beautiful 9-13 agosto: Cesur e Sühan coinvolti in un incidente

Tahsin (Tamer Levent) ordina a Salih (Okday Korunan) di manomettere l'auto di Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ). L'uomo non saprà, però, che Sühan (Tuba Büyüküstün) andrà fuori città proprio con Alemdaroğlu. Mentre saranno in viaggio, la macchina andrà fuori strada e starà per esplodere, ma Cesur riuscirà a mettere in salvo Sühan. Stando alle anticipazioni di Brave and Beautiful, per convincerla che è stato il padre a far sabotare l'automobile, il protagonista inviterà la giovane a telefonare al genitore per vedere la sua reazione. Tahsin risponderà al telefono e la figlia gli riferirà che si trova in macchina con Cesur.

Improvvisamente l'uomo si agiterà e le ordinerà di scendere immediatamente dall'auto, ignorando che in realtà l'incidente è già avvenuto. Korludağ, disperato per la figlia, avrà un malore e verrà subito trasportato in ospedale.

Trame settimanali di Brave and Beautiful dal 9 al 13 agosto: Cesur e Sühan si rifugiano in un albergo

Tahsin verrà ricoverato in ospedale, mentre Sühan si rifugerà in un albergo con Cesur, in attesa degli sviluppi della vicenda. Nel frattempo Banu (Gözde Türkpençe), gelosa dell'imprenditrice, si vendicherà di Alemdaroğlu facendo ascoltare a Sirin (Irmak Örnek una conversazione tra l'uomo e Rifat (Müfit Kayacan).

Intanto Tahsin si troverà sotto osservazione, mentre in hotel la figlia si avvicinerà di più al suo nemico. Sempre nelle puntate di Brave and Beautiful in onda nella settimana dal 9 al 13 agosto, Korludağ riceverà una telefonata da quest'ultimo che lo minaccerà di portare alla polizia una registrazione che lo inchioderebbe. Tahsin non si arrenderà e architetterà un modo per mettere in cattiva luce Cesur di fronte alla figlia. L'uomo incaricherà i suoi scagnozzi di rapire la giovane e, successivamente, tenterà di farle credere che sia opera di Alemdaroğlu. Per convincerla di questo, Sühan verrà portata nell'officina di Rifat, il fedele alleato di Cesur.