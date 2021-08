A poche settimane dal debutto televisivo di Uomini e donne 2021/2022, c'è stata già la registrazione delle prime puntate con la presentazione dei nuovi tronisti. Tra questi anche il giovane Joele Milan, 26 anni, il quale ha raccontato di aver vissuto un'esperienza sentimentale che gli ha lasciato il segno. Il nuovo tronista, infatti, ha svelato di aver scoperto il tradimento della sua fidanzata, che sarebbe finito a letto con uno dei suoi migliori amici. Un duro colpo per Joele anche se, l'ex fidanzata sui social, ha prontamente sbottato e puntato il dito contro di lui.

Il nuovo tronista Joele racconta il tradimento della fidanzata in tv

Nel dettaglio, durante il video di presentazione realizzato per Uomini e donne, Joele Milan non ha risparmiato il racconto di episodi legati al suo passato sentimentale.

Il nuovo tronista ha rivelato di essere stato tradito dalla sua fidanzata e di aver fatto un'amara scoperta. A quanto pare, infatti, la ragazza lo avrebbe tradito con uno dei suoi migliori amici. Una doppia delusione per Joele che, adesso, si sente pronto a metterrsi in gioco sul trono per cercare la sua vera anima gemella.

Tuttavia, il racconto di Joele non è passato inosservato e ha fatto subito il giro del web e dei social, al punto che l'ex fidanzata del nuovo tronista ha scelto di intervenire.

L'ex fidanzata di Joele sbotta prima dell'inizio di Uomini e donne

A rendere noto il post social che la ragazza (di cui, per ora, non è stato svelato il nome) ha pubblicato contro Joele, è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano.

"Chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa", ha scritto l'ex fidanzata di Joele su Instagram, aggiungendo poi che per la popolarità sarebbe disposto a fare questo ed altro.

"Sei la delusione della mia vita", ha proseguito ancora la ragazza aggiungendo che ad oggi Joele ha mancato di rispetto a lei e alla sua famiglia.

'Buona vita', sbotta l'ex del nuovo tronista

"Ti auguro il meglio, buona vita", ha chiosato duramente l'ex fidanzata del nuovo tronista di Uomini e donne che evidentemente non ha per niente gradito la confessione fatta dal ragazzo nel programma di Maria De Filippi.

Come si evolverà a questo punto la situazione? Possibile che nel corso delle registrazioni di Uomini e donne 2021/2022 si torni a parlare di questo "caso" oppure il nuovo tronista deciderà di voltare pagina definitivamente?

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che tra i nuovi tronisti di questa edizione, spicca anche il nome di Andrea Nicole Scavuzzo, la prima tronista transessuale.