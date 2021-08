Mancano poco più di due settimane all'inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il Reality Show, che avrà nuovamente al timone Alfonso Signorini, tornerà su Canale 5 a partire da lunedì 13 settembre 2021. Non saranno più Pupo ed Antonella Elia ad affiancare il conduttore nel ruolo di opinionisti; al loro posto ci saranno l'ex concorrente del GF Vip che partecipò alla quarta edizione, Adriana Volpe e la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. Stando ad alcune indiscrezioni il rapporto tra le due non sarebbe idilliaco e sarebbero spuntate alcune voci secondo cui si sarebbero già punzecchiate dietro le quinte.

Volpe-Bruganelli: la nuova coppia di opinioniste del Grande Fratello Vip 6

Nei giorni passati, il conduttore del Grande Fratello Vip, giunto alla sesta edizione, Alfonso Signorini, ha annunciato ufficialmente che le nuove opinioniste del reality show saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

La prima, 48 enne nata a Trento, ha già avuto a che fare con il programma, avendo partecipato alla quarta edizione del GF Vip. Era stata una delle protagoniste indiscusse del gioco fin quando dovette uscire dalla casa per problemi personali nel periodo dell'imperversare della pandemia da Coronavirus. Volpe giunge a questa nuova esperienza dopo quella non fortunatissima nel programma 'Ogni Mattina' su Tv8, dovuta a risultati non ottimali in termini di audience.

L'altra opinionista sarà Sonia Bruganelli, 47enne di Roma, è la moglie del noto conduttore Paolo Bonolis, produttrice televisiva e famosa anche per le sue provocazioni attraverso i suoi account ufficiali social.

Volpe e Bruganelli saranno al fianco di Alfonso Signorini, confermato alla guida del GF Vip e avranno il compito di commentare quanto accadrà nella casa più spiata d'Italia e faranno parte di quella che potrebbe essere l'edizione più lunga di sempre del reality show.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Adriana e Sonia non sarebbero in buoni rapporti

Stando ai rumors, però, il Grande Fratello Vip 6 avrà due opinioniste tra le quali non scorrerebbe buon sangue. Sul portale Dagospia, in particolare, si parla di alcune punzecchiature sui social tra la trentina e la romana, che non sarebbero passate inosservate. Le due donne che dovranno commentare le gesta degli inquilini della casa di Cinecittà non avrebbero un buon rapporto.

Nel portale diretto da Roberto D'Agostino si può leggere che il rapporto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non sarebbe idilliaco e questo non sarebbe sfuggito a molti. Alla prima cena, a cui aveva preso parte anche Alfonso Signorini, non sarebbero mancate le scintille dovute a qualche battuta sgradita.

Il pensiero di Alfonso Signorini su Volpe e Bruganelli

Alla rivista 'Tv Sorrisi & Canzoni', proprio Signorini aveva rilasciato un'intervista. Fra le varie domande del settimanale, il direttore di 'Chi' si era anche espresso sul rapporto in studio tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Secondo il conduttore le due non andranno d'accordo ed ha fatto menzione proprio della cena: "Ho visto come interagiscono", ha affermato il presentatore del GF Vip. Signorini ha aggiunto ipotizzando che non mancherà un'atmosfera elettrica in studio.