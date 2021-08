Dopo essersi assentata dai social per circa un mese, Roberta Di Padua è tornata più carica che mai. La dama di Uomini e donne Over, infatti, in queste ore ha pubblicato un messaggio che alcuni follower hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata nei confronti dell'ex Riccardo Guarnieri. La protagonista del dating-show ha fatto sapere di essere molto serena e di voler allontanare da sé tutti i pensieri e le persone negative.

Il messaggio della dama di Uomini e Donne

Sono passati pochi giorni da quando Roberta Di Padua ha ripreso possesso dei suoi profili social dopo quasi un mese.

La protagonista di Uomini e Donne, infatti, aveva deciso di allontanarsi per un periodo da Instagram per cercare di rimettere insieme alcuni pezzi della sua vita privata, andata in frantumi dopo la separazione da Riccardo. A proposito della rottura con Guarnieri, nelle ultime ore la dama ha pubblicato un messaggio che i follower hanno interpretato come un possibile riferimento all'ex fidanzato, una frase che potrebbe mettere una volta per tutte la parola fine a questa tormentata storia d'amore.

Tra le storie che la romana ha postato di recente, spicca quella in cui in primo piano c'è la seguente riflessione: "Capisci che sei più serena quando potresti disintegrare qualcuno a parole e invece taci, sorridi e congedi".

Il mancato lieto fine per la coppia di Uomini e Donne

Anche se non ha fatto alcun nome, è probabile che Roberta si riferisse a Riccardo quando ha tirato in ballo persone che potrebbe disintegrare con poche parole. D'altronde, i due non si sono lasciati nel migliore dei modi, quindi è ipotizzabile che qualcuno potrebbe avercela con l'ex a pochi mesi di distanza dalla rottura.

Nell'unica intervista che ha rilasciato dopo l'ultima apparizione negli studi di Uomini e Donne, Guarnieri non ha detto belle cose su Di Padua. Anzi ha precisato che non la pensa mai e che non ci tornerebbe insieme per nessun motivo.

Anche la dama del Trono Over, però, sembra essersi messa l'anima in pace. Dopo aver rimuginato per settimane sulla relazione che non ha funzionato col pugliese, oggi la protagonista del dating-show si dice finalmente serena e pronta a voltare pagina, a partire da un look tutto nuovo.

Il cast della nuova edizione di Uomini e Donne

Se Roberta figurerà nel cast dell'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, è presto per dirlo. Le registrazioni delle puntate che saranno trasmesse in televisione a partire da lunedì 13 settembre, cominceranno il 29 agosto: soltanto la sera di quella domenica si sapranno i nomi dei protagonisti della nuova stagione del Trono Over. Gemma Galgani ha già fatto sapere che non mancherà, quindi Tina Cipollari deve iniziare ad affilare le unghie perché dopo quasi tre mesi si ritroverà faccia a faccia con la sua antagonista numero uno. Gli studi Elios, inoltre, riapriranno anche per Isabella Ricci, la dama che prima dello stop estivo ha conquistato pubblico e conduttrice con i suoi modi di fare sempre educati ed eleganti.

Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, per ora si sa che i ragazzi che cercheranno l'amore sulla poltrona rossa saranno quattro: due uomini e due donne, tra cui spicca la prima tronista transgender della storia della televisione. Il programma leader d'ascolti del primo pomeriggio di Canale 5 (nella fascia oraria dalle ore 14:45 alle 16 circa), dunque, sta per tornare con alcune novità e altre conferme: il meccanismo resta invariato (puntate miste, con giovani e senior tutti insieme), ma i personaggi scelti dalla redazione saranno un mix equilibrato tra veterani e volti nuovi.