Il Trono Over di Uomini e Donne riaprirà i battenti domenica 29 agosto, giorno in cui Maria De Filippi condurrà la prima puntata della nuova edizione. A questa importante registrazione, però, potrebbero mancare due protagonisti dell'anno scorso: Luca Cenerelli e Elisabetta Simone, infatti, sono fidanzatissimi e si godono la loro prima estate in coppia. Chi sicuramente non rientrerà nel cast del dating-show, è Enzo Capo: il cavaliere è legato a Lucrezia da poco tempo, ma il prossimo 16 ottobre la sposerà.

Aggiornamenti sui protagonisti senior di Uomini e Donne

Procede a gonfie vele una delle storie d'amore che sono nate negli studi di Uomini e Donne al termine dell'edizione 2020/2021. A qualche settimana di distanza dallo stop alle registrazioni, Luca ed Elisabetta hanno reso pubblico il loro riavvicinamento, lo stesso che in poco tempo si è evoluto in una vera e propria relazione sentimentale.

La dama e il cavaliere del Trono Over, dunque, fanno coppia fissa da un paio di mesi: da quando hanno ufficializzato il loro legame sui social network, Cenerelli e Simone appaiono inseparabili e innamorati. La Sardegna e le Baleari hanno fatto da sfondo alla prima vacanza insieme dei due protagonisti del dating-show Mediaset, gli stessi che hanno animato intere puntate della versione senior con il loro tira e molla.

Visto che oggi sono fidanzati, viene da pensare che Luca ed Elisabetta non parteciperanno alle registrazioni della nuova stagione di U&D, quella che comincerà a fine agosto (la messa in onda degli appuntamenti, invece, partirà dal 13 settembre).

Novità per Enzo di Uomini e Donne

Un altro storico protagonista di Uomini e Donne che in questi giorni è finito al centro del Gossip per ragioni sentimentali, è Enzo Capo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il napoletano ha partecipato al dating-show per circa un anno, vivendo una tormentata relazione con Pamela Barretta. Sono passati molti mesi dall'ultima apparizione del cavaliere negli studi Elios, anche perché la sua ex compagna ha insinuato che avrebbe preso in giro il pubblico e la redazione, dicendosi single quando in realtà avrebbe avuto una storia d'amore lontano dai riflettori.

Da tempo, però, Enzo è legato a Lucrezia, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. Interpellato di recente sui progetti che ha con la fidanzata, il partenopeo ha spiazzato tutti dicendo che il 16 ottobre prossimo si sposerà.

Capo, dunque, ha deciso di concretizzare un rapporto che va avanti da un anno e che gli ha fatto dimenticare quello litigioso con la pugliese Pamela.

La prima registrazione di Uomini e Donne

Enzo Capo non parteciperà sicuramente alla nuova edizione di Uomini e donne, mentre Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone potrebbero tornare in studio in qualità di ospiti per raccontare come si è evoluta la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.

Il cast ufficiale del Trono Over 2021/2022, dunque, sarà presentato da Maria De Filippi il prossimo 29 agosto, quando avrà luogo la prima registrazione dopo lo stop estivo di quasi tre mesi che il programma si è concesso.

Le puntate in questione, però, saranno trasmesse su Canale 5 soltanto dal 13 settembre, giorno in cui il dating-show tornerà ad occupare il suo solito posto nel palinsesto di Mediaset: ovvero nella fascia oraria dal lunedì al venerdì dalle ore 14:45 alle 16 circa.

Tra gli storici protagonisti già confermati, spiccano: Gemma Galgani (alla sua dodicesima partecipazione consecutiva), Ida Platano, Isabella Ricci e Armando Incarnato. Restano in forse, invece, Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri e Nicola Vivarelli.