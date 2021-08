Domenica 29 agosto sarà registrata la prima puntata della nuova edizione di Uomini e donne, quella che esordirà su Canale 5 lunedì 13 settembre. Tra poche settimane, dunque, i fan conosceranno il cast completo della stagione 2021/2022 del Trono Over, quello che fino ad oggi è stato solamente ipotizzato dai curiosi. Se Gemma e Ida dovrebbero figurare nel parterre femminile, lo stesso non si può dire per Roberta, che è tornata da poco sui social dopo quasi un mese d'assenza.

Anticipazioni nuove puntate di Uomini e Donne

Il Trono Over di Uomini e Donne sta per riaprire i battenti: dopo circa tre mesi di stop, le dame e i cavalieri del dating-show torneranno negli studi Elios per registrare le puntate che saranno trasmesse in televisione da metà settembre.

Le indiscrezioni che stanno circolando in questi giorni sul cast dell'edizione 2021/2022, riguardano soprattutto il parterre femminile che animerà i nuovi appuntamenti.

Una certezza della stagione che comincerà ufficialmente domenica 29 agosto (giorno della prima registrazione dopo la pausa), è il ritorno di Gemma Galgani. Al termine di un'estate vissuta da single, la torinese si prepara ad essere ancora protagonista della versione senior del programma, quella alla quale partecipa da più di dodici anni.

Rumor ancora non confermati, però, sostengono che i prossimi mesi potrebbero essere tutt'altro che semplici per la 71enne. Maria De Filippi e la redazione avrebbero messo gli occhi su Isabella Ricci, la new entry che ha conquistato pubblico e critica con i suoi modi di fare eleganti e sempre corretti.

Nessun nuovo amore per le protagoniste di Uomini e Donne

Un'altra veterana del cast che non dovrebbe mancare all'appello quando riprenderanno le registrazioni di Uomini e Donne, è Ida Platano. La parrucchiera non ha trovato l'amore durante le vacanze, quindi sembra piuttosto scontato che a settembre farà ancora parte del parterre femminile del dating-show di Canale 5.

Una dama che potrebbe non comparire nelle nuove puntate, invece, è Roberta Di Padua. La romana si è presa una lunga pausa dai social network per cercare di rimettere ordine nella sua vita personale. Dopo circa un mese di silenzio, pochi giorni fa la donna è riapparsa su Instagram con alcune Stories registrate in precedenza quando era in vacanza in Sardegna con le amiche.

La fine della relazione con Riccardo Guarnieri, dunque, ha segnato a tal punto la protagonista del Trono Over che per un bel po' di settimane non si è fatta viva sul web n,ostante eserciti anche la professione di influencer.

Due probabili rientri illustri a Uomini e Donne

Nel parterre femminile del Trono Over 2021/2022, invece, non dovrebbero figurare due dame che in passato hanno fatto parecchio discutere con le loro frequentazioni. Veronica Ursida e Valentina Autiero, infatti, non rientrerebbero più nei piani della redazione di Uomini e Donne, che per mesi ha respinto i tentativi di rientro nel cast di entrambe le dame.

A proposito di ritorni, si vocifera che potrebbero essercene ben due a metà settembre.

Maria De Filippi, infatti, starebbe pensando di ricontattare Barbara De Santi e Pamela Barretta per le registrazioni che inizieranno a fine agosto. La prima è di nuovo single dopo la tormentata relazione con Maurizio Guerci (ex anche di Gemma Galgani), mentre la seconda non ha ancora trovato l'amore dopo essere stata delusa dai cavalieri Stefano Torrese ed Enzo Capo.

Per scoprire il cast della nuova edizione di U&D Over, i fan dovranno attendere la tarda serata di domenica 29/08, quando sul web circoleranno le anticipazioni della prima puntata dopo la pausa estiva.