La diciottesima stagione di Grey's Anatomy, il medical drama creato da Shonda Rhimes, non è ancora iniziata, ma i primi dettagli sulla trama che animerà il prossimo ciclo di episodi stanno già iniziando ad invadere il web.

Dopo un'intera stagione basata sulle conseguenze della pandemia da Coronavirus pare, infatti, che gli sceneggiatori torneranno a focalizzarsi maggiormente sulle vicende private dei protagonisti. Nonostante ciò, i numerosi ritorni dal passato che hanno catalizzato l'attenzione dei telespettatori nel corso della precedente edizione potrebbero non essere un lontano ricordo.

L'attendibile sito specializzato IMDb.com, nel diffondere trama della prima puntata, ha infatti confermato che due volti noti prenderanno parte alla narrazione.

Grey's Anatomy 18, anticipazioni americane: due volti familiari appariranno nella prima puntata

Il primo episodio di Grey's Anatomy 18, il cui titolo rimane ancora avvolto nel mistero, andrà in onda sulla ABC giovedì 30 settembre. Nonostante manchi più di un mese e mezzo al rilascio della puntata, la trama della season premiere è stata diffusa da IMDb.com. Il famoso sito web, proprio in queste ore, ha infatti introdotto i telespettatori in quello che sarà il clima della nuova edizione. Sebbene criptica, la sinossi ha confermato, senza lasciare spazio ad alcun dubbio, che i medici del Grey Sloan Memorial si prepareranno ad affrontare il primo trauma della stagione.

Inaspettatamente, tuttavia, i protagonisti si imbatteranno in "due volti estremamente familiari".

Come facilmente prevedibile, tuttavia, non è stata svelata l'identità dei due personaggi che prenderanno parte alla narrazione. Stando ad una teoria molto accreditata tra i fan americani, però, sarebbero Calliope Torres e Arizona Robbins i personaggi più accreditati per la futura apparizione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Trama Grey's Anatomy 18, primo episodio: Amelia e Link ancora in crisi

Il cast e la produzione di Grey's Anatomy, è bene precisarlo, non hanno ancora commentato la notizia riguardante il ritorno dei due volti noti. Proprio per questo, almeno al momento, è possibile solamente ipotizzare l'identità dei personaggi in questione.

In attesa di ulteriori spoiler che possano far chiarezza sulla storyline in questione, la trama di Grey's Anatomy 18x01 si focalizza anche su altri personaggi. In particolare, la sinossi svela che la coppia formata da Levi Schmitt e Nico Kim si renderà protagonista di un'importantissima decisione. Per Atticus Link e Amelia Shepherd, come facilmente prevedibile, è invece in arrivo un periodo molto turbolento.

Stando a quanto riportato da IMDb.com, infatti, il chirurgo ortopedico continuerà ad evitare la sua compagna dopo che la donna ha "rifiutato" la proposta di nozze.