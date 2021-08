Il cast del Grande Fratello Vip 6 sarebbe definito: questo almeno è quello che sostiene Deianira Marzano il 24 agosto, ovvero quando mancano circa tre settimane al debutto del reality su Canale 5.

L'influencer, dunque, in queste ore ha pubblicato la lista ufficiosa dei concorrenti del reality-show, quelli che dovrebbero varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà il prossimo 13 settembre. Tra i tanti personaggi candidati al ruolo di "vippone" in tre provengono da Uomini e donne.

Nuovi gossip sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per debuttare su Canale 5: lunedì 13 settembre andrà in onda la prima puntata in diretta, quella in cui Alfonso Signorini presenterà i nuovi concorrenti al pubblico.

Quando mancano circa tre settimane all'esordio, gli addetti ai lavori hanno svelato il nome di un solo inquilino della casa: Katia Ricciarelli, la cantante lirica che ha accettato di partecipare al reality-show per far arrivare la sua arte a più gente possibile.

La mattina del 24 agosto, poi, sul profilo Instagram del format è stato pubblicato un annuncio: i fan sono stati informati del fatti che nei prossimi giorni saranno divulgati interessanti indizi sui futuri "vipponi" del cast, e poi spetterà a loro scovarne l'identità.

Nell'attesa che trapelino nuove indiscrezioni sui personaggi famosi che vivranno tra le mura di Cinecittà, Deianira Marzano ha catturato l'attenzione postando un elenco di quelli che potrebbero essere i protagonisti del format Mediaset.

L'elenco di concorrenti del Grande Fratello Vip

Tra le Stories che Deianira ha postato su Instagram martedì 24 agosto, spicca quella in cui elenca i possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, quelli che dovrebbero entrare nella casa il prossimo 13 settembre.

L'influencer, dunque, ha informato i propri follower del fatto che i "vipponi" della sesta edizione del reality Mediaset dovrebbero essere: Giucas Casella, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e di Asia Argento), tre sorelle gemelle etiopi, Manuel Bortuzzo, Jo Squillo, Tommaso Eletti di Temptation Island 2021, Francesca Cipriani, Andrea Casalino (modello), Gianmaria Antinolfi (ex di Belen e Dayane Mello), Carmen Russo, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani).

A questi possibili inquilini, la napoletana ne ha aggiunti tre che sono conosciuti soprattutto per aver partecipato a Uomini e Donne nel recente passato.

Attesa per l'annuncio del cast del Grande Fratello Vip

Stando a quello che racconta Deianira sui social network, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 ci sarebbero anche: Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Massimiliano Mollicone.

Questi tre ragazzi hanno partecipato a recenti edizioni di Uomini e Donne, rispettivamente nei ruoli di tronisti oppure di corteggiatori: le donne appena citate figurano nell'elenco ufficioso dei "vipponi" da un bel po' di tempo, mentre il romano è una novità assoluta.

Pare, dunque, che Alfonso Signorini abbia intenzione di attingere parecchio dal dating-show di Maria De Filippi, un po' come ha fatto l'anno scorso, quando ha scelto Andrea Zelletta per la quinta stagione del reality-show che conduce.

La prima puntata del format Mediaset andrà in onda il 13 settembre, ma il cast completo dovrebbe essere svelato con un po' d'anticipo, anche per permettere ai telespettatori di conoscere i personaggi famosi che vivranno nella casa di Cinecittà per i prossimi mesi (si vocifera che quest'anno il GF Vip potrebbe durare fino a nove mesi se gli ascolti dovessero soddisfare la rete).