Uomini e donne tornerà in onda da settembre 2021 con la nuova attesissima edizione in programma nei pomeriggi di Canale 5. Le anticipazioni sul programma ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che quest'anno ci saranno delle novità importanti per quanto riguarda il parterre dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco nel corso di questa nuova edizione. Per il trono over sembrerebbe che l'idea della padrona di casa sia quella di puntare maggiormente sulla dama Isabella Ricci, a discapito di Gemma Galgani, la quale potrebbe perdere spazio in trasmissione.

Il ritorno di Gemma Galgani nella nuova edizione di Uomini e donne

Nel dettaglio, i primi retroscena sulla nuova edizione di Uomini e donne rivelano che dal prossimo settembre è confermata la presenza in studio della dama torinese Gemma Galgani.

Ancora una volta, quindi, si metterà in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella, dopo le fallimentari esperienze degli ultimi anni.

In questi giorni si parla anche di un possibile intervento al naso cui si sarebbe sottoposta la dama torinese, la quale da un po' di tempo sui social evita di mostrare il viso. Il risultato finale verrà mostrato da Gemma nel corso delle prime puntate della nuova stagione di Uomini e donne? Probabilmente sì.

Il retroscena su Uomini e donne: Isabella nuova star

Intanto, però, si vocifera che Maria De Filippi avrebbe intenzione di potenziare la presenza della dama Isabella Ricci nelle puntate della prossima edizione 2021/2022. Lo scorso anno, infatti, Isabella è stata una rivelazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Fin dal primo momento, Isabella è riuscita a catturare sia l'attenzione e l'interesse dei cavalieri in studio sia l'affetto del pubblico da casa a colpi di bellezza, eleganza e raffinatezza. Insomma un successo per Isabella al punto che gli addetti ai lavori presenti dietro le quinte di Uomini e donne non avrebbero dubbi sul fatto che sarà proprio Isabella la nuova star del programma dei sentimenti di Canale 5.

Maria De Filippi punta sulla tronista trans a Uomini e donne

E poi ancora le anticipazioni sul dating show seguito da una media di oltre tre milioni di spettatori al giorno rivelano che quest'anno Maria De Filippi punterà anche su un'altra importante novità. Per la prima volta nella storia di Uomini e donne verrà data la possibilità a una tronista trans di mettersi alla ricerca del suo grande amore.

Trattasi di una ragazza che avrebbe già portato a termine il suo percorso di transizione e che sarebbe pronta a mettersi in gioco in questa nuova esperienza. Un trono che sicuramente non passerà inosservato e che attirerà l'attenzione di milioni di spettatori su Canale 5.