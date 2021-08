Mancano poche settimane al debutto de Il Paradiso delle Signore 6, la soap opera della fascia pomeridiana di Rai 1 che sarà in onda nuovamente a partire da lunedì 13 settembre, alle ore 15:55 circa.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che la nuova stagione si prospetta ricca di sorprese e colpi di scena. Tra questi è previsto il rientro in città di Cosimo Bergamini, il quale dopo il suo trasferimento a Parigi, rimetterà piede a Milano anche se non per tanto tempo, così come ha svelato l'attore Alessandro Cosentini.

Il ritorno di Cosimo Bergamini nel cast de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che per tutto il primo periodo non sarà prevista la presenza del giovane Cosimo Bergamini, dopo che ha maturato la decisione di trasferirsi a Parigi con sua mamma.

In realtà Cosimo chiese anche a sua moglie Gabriella di stare al suo fianco in questa nuova esperienza, ma la donna scelse di non venir meno agli accordi presi con Vittorio Conti, preferendo così portare avanti il suo impegno come stilista del grande magazzino.

'Tornerà per questioni di affari', ammette l'attore di Cosimo

Tuttavia, nel corso della sesta stagione, ci sarà il ritorno in scena di Cosimo: l'uomo ritornerà così a Milano, così come ha anticipato l'attore che lo interpreta in una recente intervista dove ha parlato delle novità legate al suo amatissimo personaggio.

"Cosimo tornerà per questioni legate agli affari del padre e ci sarà anche una sorpresa", ha ammesso l'attore Alessandro Cosentino che, tuttavia, non si è voluto sbilanciare più di tanto su quello che succederà e sul tipo di sorpresa che riceverà il giovane Bergamini.

Al tempo stesso, però, ha specificato che Cosimo non sarà protagonista nelle prime puntate di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, ma ritornerà soltanto in corso d'opera.

Top secret gli sviluppi della storia tra Cosimo e Gabriella ne Il Paradiso delle signore 6

Tale ritorno permetterà anche al giovane Bergamini di poter salutare i suoi amici milanesi, prima di rientrare di nuovo a Parigi, dove ormai ha scelto di iniziare la sua nuova vita.

Insomma la presenza di Cosimo in questa sesta stagione della soap opera, durerà per un periodo di tempo limitato e non si sa neppure se l'uomo riuscirà a riprendere in mano le redini della sua relazione con Gabriella.

Con questo ritorno, riuscirà a convincerla a lasciare Milano e a seguirlo a Parigi, dove potrebbe portare avanti sempre con successo la sua carriera di stilista?

Ciò sarà chiarito nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, di cui proprio in queste settimane sono ricominciate le riprese dei nuovi episodi.