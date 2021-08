È stata un'estate difficile per le coppie che si sono formate a Uomini e donne nei mesi scorsi: dei tanti amori che sono sbocciati davanti alle telecamere del dating-show, solamente due stanno resistendo all'impatto con la quotidianità. Gli ultimi ad essersi detti addio, sono Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto: l'ex tronista ha spiegato che la rottura è dovuta a un'infelicità di fondo, mentre la ragazza per ora non si è ancora esposta.

Amore al capolinea per due ex di Uomini e Donne

Mesi difficili per le coppie che sono nate negli studi di Uomini e Donne nell'ultimo anno: sono tanti, infatti, i protagonisti del dating-show che si sono lasciati dall'inizio dell'estate fino ad oggi, ovvero a ridosso dell'inizio di una nuova edizione.

Gli ultimi, in ordine di tempo, ad essersi allontanati definitivamente, sono Massimiliano e Vanessa. Da settimane si parlava di una crisi in corso tra i due, ma il 25 agosto è arrivata la conferma ufficiale: Mollicone e Spoto non sono più fidanzati.

Il primo ad esporsi annunciando la rottura sui social network, è stato il romano con alcune Stories caricate su Instagram. L'ex tronista ha ammesso di aver chiuso con la compagna per motivi piuttosto importanti: "Non eravamo felici. Il rapporto è stato bellissimo, ma non è andata bene".

"Non abbiamo trovato un accordo per incompatibilità, per questo ci siamo lasciati", ha aggiunto il giovane nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Le unioni che vanno avanti dopo Uomini e Donne

Anche Vanessa ha pubblicato una Instagram Stories per confermare la fine della relazione con Massimiliano ma, a differenza dell'ormai ex fidanzato, non si è dilungata nell'elencare le ragioni della rottura.

L'ex tronista di Uomini e Donne, poi, ne ha approfittato per smentire un gossip che era circolato di recente sul suo futuro.

A chi lo ha accostato ala sesta edizione del Grande Fratello Vip, Mollicone ha fatto sapere: "Non parteciperò, non farò parte del cast al momento. Attualmente è così".

Il giovane, dunque, non ha escluso che prossimamente potrebbe essere un concorrente del reality-show che quest'anno accoglierà almeno un'altra sua collega di dating-show: il 25 agosto, infatti, è stata ufficializzata la presenza di Sophie Codegoni nel gruppo di inquilini che entreranno nella casa lunedì 13 settembre.

Tante separazioni tra i volti di Uomini e Donne

Quella tra Massimiliano e Vanessa è solo l'ultima rottura tra protagonisti del recente passato di Uomini e Donne. Delle tante coppie che si sono formate nell'edizione 2020/2021 del dating-show, infatti, soltanto due sono ancora felicemente unite.

Ad essersi lasciati negli ultimi mesi sono stati: Jessica Antonini e Davide Lo Russo (lei non ha risparmiato all'ex accuse e insinuazioni sul suo orientamento sessuale), Sophie Codegoni e Matteo Ranieri (fidanzati per due settimane), Samantha Curcio e Alessio Ceniccola (lasciatisi durante l'estate non senza rancore).

Gli unici ex del cast che sono ancora innamorati ad un po' di tempo di distanza dalla scelta in televisione, invece, sono: Chiara Rabbi e Davide Donadei (insieme dallo scorso inverno e intenti a progettare una famiglia quando i problemi di salute del pugliese saranno risolti), Giacomo Czerny e Martina Grado (gli ultimi ad essersi fidanzati ma già tanto innamorati e pronti ad andare a convivere).

Chissà se per i tronisti della nuova stagione di U&D andrà un po' meglio: per ora sono stati presentati solo Andrea Nicole (una 29enne di Milano che era un ragazzo fino a otto anni fa) e Joele Milan (26enne di Venezia con un passato sentimentale costellato di tradimenti ricevuti).