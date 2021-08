Anche ora che U&D è in pausa per l'estate, non si placano le chiacchiere sui suoi più amati protagonisti. Di recente, per esempio, è stata messa in giro una voce sulla "regina" incontrastata del Trono Over, ovvero colei che da oltre dodici anni monopolizza intere puntate del dating-show. Dando un'occhiata a quello che sta pubblicando Gemma su Instagram nell'ultimo periodo, alcuni fan sono arrivati a formulare la teoria secondo la quale potrebbe aver rifatto il naso.

L'assenza di Gemma da Ig insospettisce i fan di U&D

Quando mancano circa tre settimane alla prima registrazione stagionale di U&D, sul web ha cominciato a serpeggiare un Gossip piuttosto interessante sulla dama più discussa del programma.

Alcuni fan del dating-show di Maria De Filippi, infatti, in questi giorni hanno sottolineato quanto sia insolita l'attività social di Gemma.

Da quando è terminata la precedente edizione del format Mediaset al quale partecipa da tanti anni, Galgani non si è più fatta vedere: le uniche storie che la 71enne pubblica su Instagram di recente, sono foto dei regali che riceve dalle amiche oppure video in cui non si inquadra mai in viso.

La teoria che hanno formulato alcuni curiosi, dunque, è quella che Galgani potrebbe aver fatto di nuovo ricorso alla chirurgia estetica nel periodo in cui la trasmissione di Canale 5 è in pausa per l'estate. Esattamente come avvenne un anno fa quando si sottopose a un lifting che spiazzò il pubblico, si dice che la torinese potrebbe aver modificato un'altra parte del suo corpo che non le piaceva più.

Attesa per la nuova immagine di Gemma a U&D

Come riportano alcuni blog di gossip il 5 agosto, quando andava ancora in onda Temptation Island Gemma commentava le puntate sui social senza mai riprendersi in viso. Tutti i video che la dama di U&D sta pubblicando sul suo profilo Instagram nell'ultimo periodo, hanno inquadrature che partono dal suo collo in giù.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche per questo motivo, dunque, i più attenti fan del dating-show sono arrivati ad ipotizzare un nuovo ritocchino per la protagonista del Trono Over. La teoria più accreditata al momento è quella che Galgani potrebbe essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica, ovvero un'operazione che ha l'intento di ridurre o modificare il naso dei pazienti.

La torinese ha sempre difeso il suo profilo piuttosto pronunciato tutte le volte che qualcuno glielo faceva notare, ma in queste settimane potrebbe aver cambiato idea, andando a stravolgere una piccola parte del suo volto.

Prima puntata di U&D il 13 settembre

Dando un'occhiata alle storie che Gemma ha pubblicato su Instagram giovedì 5 agosto, ci si rende conto che le ipotesi che stanno facendo alcuni spettatori di U&D potrebbero non essere del tutto infondate.

Nel primo pomeriggio del 5 agosto, infatti, la dama del Trono Over ha pubblicato un breve video col quale ha informato i suoi oltre 530mila follower della grande quantità di acqua che beve ogni giorno: anche in questo caso, la torinese non si è ripresa in viso.

Aumentano, dunque, le probabilità che dopo le vacanze Galgani rientri negli studi del dating-show con un naso tutto nuovo. Qualora questo dovesse realmente accadere, per il pubblico di Canale 5 sarebbe una specie di dejà-vu: anche lo scorso settembre, infatti, la 71enne spiazzo i telespettatori sfoggiando un volto ringiovanito da un lifting che aveva fatto durante l'estate.

La prima registrazione della stagione 2021/2022 di U&D è fissata per domenica 29 agosto, giorno in cui potrebbero emergere nuovi dettagli sul possibile nuovo ritocchino estetico di Gemma, sempre più protagonista del programma di Maria De Filippi.