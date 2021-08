L'edizione 2021/2022 di Uomini e donne sta per debuttare sul piccolo schermo: tra poco più di un mese, ovvero lunedì 13 settembre, Canale 5 trasmetterà la prima puntata della nuova stagione dell'amatissimo dating-show. Le registrazioni di questi appuntamenti, però, inizieranno un paio di settimane prima: il 29 agosto, infatti, sul web saranno disponibili le anticipazioni di ciò che accadrà in studio tra i protagonisti al rientro dalle vacanze. Maria De Filippi avrebbe in mente di ospitare alcune coppie di Temptation Island per dei confronti che sicuramente appassionerebbero il pubblico a casa.

Nuove informazioni sul ritorno di Uomini e Donne

Tra poco più di venti giorni, cioè la sera di domenica 29 agosto, in rete cominceranno a circolare le prime anticipazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, quella che esordirà in televisione soltanto il 13 settembre.

Uno dei tanti argomenti che Maria De Filippi affronterà al debutto, è la presentazione ufficiale dei giovani che cercheranno l'amore nel Trono Classico. I giornalisti fanno sapere che la conduttrice ha deciso di riproporre la vincente formula dei quattro tronisti, due ragazzi e due ragazze, che a fine mese conosceranno i loro corteggiatori davanti alle telecamere.

Una grande novità, però, sarà l'arrivo nel cast di una persona che ha effettuato un percorso di transizione, una donna che fino a poco tempo fa era un uomo e che oggi sogna di innamorarsi con l'aiuto del programma di Canale 5.

Chiarimenti negli studi di Uomini e Donne

La nuova edizione di Uomini e Donne, dovrebbe ripartire anche da alcuni ospiti. Maria De Filippi, infatti, vorrebbe dedicare un po' di spazio alle coppie più "vivaci" di Temptation Island 2021, quelle che hanno regalato maggiori spunti di discussione.

I fan sognano un confronto tra Manuela, Stefano e Luciano davanti alle telecamere: i due pugliesi si sono lasciati male al falò (lei ha dato uno schiaffo all'ex davanti a Filippo Bisciglia) e oggi sono felici accanto ai single che hanno conosciuto nei villaggi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche Tommaso e Valentina potrebbero tornare in televisione per aggiornare i curiosi sul loro rapporto: il 21enne vorrebbe una seconda possibilità (anche se si vocifera che a metà settembre entrerà nella casa del Grande Fratello Vip), ma la romana per ora resiste e rivendica il suo diritto alla libertà che negli ultimi anni le è stata negata.

Claudia e Ste, infine, si sposeranno il 7 agosto e qualche settimana dopo potrebbero accettare l'invito di Maria per raccontare come è stato il loro giorno più bello.

Gemma e Isabella 'regine' di Uomini e Donne

Nel cast che Maria De Filippi presenterà nel corso della prima puntata di Uomini e Donne (registrata a fine agosto), figureranno anche le dame e i cavalieri che animeranno il Trono Over 2021/2022.

Gemma Galgani sarà ancora una volta protagonista del format Mediaset, ma potrebbe non essere l'unica. Gossip sempre più insistenti, infatti, sostengono che la torinese potrebbe dover condividere il ruolo di "regina" del dating-show con Isabella Ricci, new entry del programma molto apprezzata dalla conduttrice e dal pubblico.

Per quanto riguarda gli altri membri del parterre, dovrebbero esserci Ida Platano e Armando Incarnato (ancora single), mentre ci sono dei dubbi sui ritorni in studio degli ex Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Quest'ultima, ad esempio, si è presa una pausa dai social network per cercare di rimettere insieme i pezzi della sua vita privata, quindi non si sa se a settembre sarà pronta a tornare in gioco nel format che le ha permesso di conoscere l'ultimo uomo che ha amato.