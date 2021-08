Prende il via la nuova edizione di Uomini e donne 2021/2022. Le anticipazioni rivelano che il 24 agosto c'è stata la prima registrazione ufficiale di questa stagione, che debutterà in televisione lunedì 13 settembre, con la messa in onda della prima puntata prevista alle 14:45 circa, al posto della soap Brave and Beautiful . Grande attesa per la presentazione dei nuovi tronisti, in particolar modo per la prima tronista trans della storia del programma Mediaset ma anche per il ritorno di alcuni volti storici del trono over, tra cui Gemma Galgani e Isabella Ricci.

Iniziano le registrazioni di Uomini e donne: presentata la tronista trans

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prima registrazione di Uomini e donne 2021/2022, rivelano che Maria De Filippi ha presentato al pubblico i nuovi tronisti della stagione e tra queste è stata confermata la presenza della prima tronista trans del programma.

Stando a quanto riportato sulle pagine di Il Vicolo delle News, si chiama Andrea Nicole e durante il suo percorso si metterà in gioco al fianco di altri due tronisti uomini.

Un percorso che sicuramente non passerà inosservato quello di Andrea Nicole, che saprà incuriosire ed intercettare il gradimento del pubblico affetto dalla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, da anni leader assoluta della sua fascia oraria.

I protagonisti di Uomini e donne over: le prime anticipazioni

E poi ancora le anticipazioni sulla prima registrazione di Uomini e donne, rivelano che c'è stato anche il ritorno in studio di diversi volti noti del parterre trono over.

Tra questi va segnalata la presenza di Ida Platano, che proprio recentemente sui social aveva detto di essere ancora alla ricerca del suo grande amore.

Presente in studio anche la dama Isabella Ricci, considerata la "rivelazione" dello scorso anno e Armando Incarnato. Occhi puntati anche su Gemma Galgani che, stando a quanto rivelato da Riccardo Signoretti, quest'anno parteciperà al programma con un nuovo décolleté.

Confermatissima anche la presenza dei due storici opinionisti di Uomini e donne.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Confermati gli opinionisti di Uomini e donne 2021/2022

Il primo a rompere il silenzio sui social è stato Gianni Sperti che, dopo le voci di questa estate riguardanti un suo possibile addio alla trasmissione, ha smentito le indiscrezioni postando stories prima nei camerini e poi direttamente dallo studio dove si stava registrando la prima puntata di questa stagione.

Al suo fianco ritroveremo Tina Cipollari, pronta a commentare le vicende dei vari protagonisti, in particolar modo di Gemma Galgani.