La prima registrazione stagionale di Uomini e donne avverrà domenica 29 agosto, quindi è presumibile che sino ad allora circoleranno ancora molte indiscrezioni sul cast. Amedeo Venza ad esempio, in queste ore ha escluso Francesco Chiofalo dalla lista dei possibili nuovi tronisti, anche perché pare che la redazione e Maria De Filippi vogliano puntare su ragazzi poco conosciuti, su giovani che non hanno l'ambizione di diventare famosi o influencer dopo il programma.

Spoiler sui futuri protagonisti di Uomini e Donne

Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne?

Per avere una risposta certa a questa domanda che i fan del programma si pongono da mesi, si dovrà attendere ancora qualche settimana. La sera di domenica 29 agosto, infatti, sul web cominceranno a circolare le anticipazioni di quello che accadrà in studio tra i protagonisti del cast, compresi i giovani che cercheranno l'amore davanti alle telecamere.

Dalla rosa dei candidati a questo ambito ruolo, nelle ultime ore ne sarebbe uscito un romano che è diventato popolare grazie ad una recente partecipazione a Temptation Island.

Tra le Instagram Stories che Amedeo Venza ha pubblicato il 12 agosto, spicca quella in cui dice: "Niente trono per Francesco Chiofalo".

Il palestrato ex di Selvaggia Roma e di Antonella Fiordelisi, dunque, non rientrerebbe più nei piani della redazione, anche perché in queste settimane si sta facendo sempre più intensa la sua conoscenza con Drusilla Gucci.

Ipotesi sui quattro giorni del cast di Uomini e Donne

Oltre a smentire l'arrivo di Francesco Chiofalo sulla poltrona rossa di Uomini e Donne, l'influencer pugliese ha fatto sapere: "Il programma punta su volti nuovi relativamente conosciuti".

Stando a questa indiscrezione, dunque, Maria De Filippi starebbe cercando ragazzi di bell'aspetto con pochi grilli per la testa, giovani alla prima esperienza in televisione che non ambiscano a sfondare nel mondo dello spettacolo, anzi che esercitino professioni semplici come quella dell'elettricista.

La redazione, dunque, starebbe selezionando i futuri tronisti tra persone non famose: sarebbe da escludere, dunque, la presenza sul trono di ex corteggiatori o di single dell'ultima edizione di Temptation Island (si è parlato di Matteo Ranieri e di Davide Basolo come possibili nuovi protagonisti del dating-show di Canale 5).

Il ritorno di Gemma a Uomini e Donne

Sempre nel corso della prima puntata che sarà registrata a fine agosto, Maria De Filippi accoglierà in studio la protagonista assoluta del Trono Over degli ultimi undici anni. Gemma Galgani, infatti, sarà ancora al centro delle dinamiche della versione senior del programma, anche se si vocifera che Isabella Ricci potrebbe insidiarla.

Oltre a raccontare la sua estate da single, tra poche settimane la torinese smentirà di persona un Gossip che ha impazzato per giorni sul web. Notando che la 71enne non si inquadra mai in viso quando registra delle Stories per Instagram, alcuni fan sono arrivati alla conclusione che potrebbe essersi rifatta qualcos'altro dopo il lifting dell'anno scorso.

In realtà, chi ha incontrato di recente la dama al ristornante, fa sapere che il suo viso è quello di sempre: la discussa Gemma, dunque, non ha ritoccato il naso come molti avevamo teorizzato ultimamente vedendola sui social sempre dal collo in giù.

Il primo appuntamento con l'edizione 2021/2022 di U&D, dunque, sarà trasmesso in televisione lunedì 13 settembre, ma le anticipazioni inizieranno a circolare in rete già dalla sera del 29 agosto, quando gli studi Elios riapriranno i battenti dopo quasi tre mesi di stop.