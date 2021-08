Al via le registrazioni di Uomini e donne 2021/2022. La trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5, condotta da Maria De Filippi, tornerà in onda dal prossimo 13 settembre in daytime e non mancheranno i colpi di scena. Le prime anticipazioni rivelano che ci sarà il ritorno in studio di alcuni volti noti del programma dei sentimenti Mediaset, come nel caso di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella. La presenza dei due cavalieri non è passata inosservata e sui social non sono mancate neppure le polemiche.

Al via le registrazioni di Uomini e donne: da settembre in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne 2021/2022 rivelano che Maria De Filippi accoglierà nuovamente in studio alcuni volti noti della popolare trasmissione dei sentimenti, leader indiscussa degli ascolti del pomeriggio.

Tra questi, è confermato il ritorno del cavaliere Riccardo Guarnieri, reduce dalla fine tormentata della sua relazione Roberta Di Padua, con la quale aveva provato a costruire qualcosa fuori dallo studio televisivo Mediaset.

Dopo il loro addio, però, Riccardo disse che si sarebbe "ritirato" dalla trasmissione di Canale 5 e quindi che non si sarebbe messo più in gioco per cercare l'amore.

Armando e Riccardo tornano nel parterre di U&D

A quanto pare, però, ha cambiato idea e la conferma arriva dalle registrazioni di Uomini e donne di questi giorni che l'hanno visto protagonista in studio.

Ma Riccardo non è l'unico cavaliere ad essere ritornato. Occhi puntati anche su Armando Incarnato, che lo scorso anno fece perdere le staffe anche alla padrona di casa col suo modo di fare nei confronti delle dame che scelse di conoscere meglio.

Alla fine, quindi, i due cavalieri sono riapparsi in studio e la loro presenza ha scatenato accese polemiche social. A puntare il dito contro il ritorno di Riccardo e Armando, ci ha pensato l'esperto di gossip Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram non le ha mandate a dire.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Polemica sul ritorno di Riccardo e Armando a Uomini e donne

"E' ritornato anche Riccardo. Tornano tutti in pratica", ha scritto Venza commentando il rientro in trasmissione dell'ex fidanzato di Ida Platano e Roberta Di Padua.

"E' rientrato anche Armando, in pratica questi non hanno un c... da fare ogni anno, anzi si qualcosa lo fanno: prendono in giro la gente", ha scritto Venza sui social, polemizzando contro la presenza dei due cavalieri.

Tra i ritorni in scena, anche quello di Gemma Galgani: la dama torinese si rimetterà in gioco dopo essersi rifatta il seno. La notizia della sua operazione scatenerà accese polemiche in studio e porterà a nuovi contrasti con l'opinionista Tina Cipollari.