Si allunga l'elenco dei possibili inquilini della casa del Grande Fratello Vip 6. Una rivista di Gossip, infatti, il 5 agosto fa i nomi di due cantanti che sono diventati popolari grazie ad una recente partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Si vocifera, dunque, che tra i concorrenti del reality-show di Canale 5 potrebbero figurare anche il rapper Moreno e Luca Vismara, ex naufrago dell'Isola dei Famosi di qualche anno fa.

Nuove ipotesi sul cast del Grande Fratello Vip

Non si placano le chiacchiere sui personaggi famosi che dal prossimo 13 settembre andranno a vivere nella casa più spiata d'Italia.

Quando manca poco più di un mese all'inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, i giornalisti sono ancora alla ricerca dei nomi dei concorrenti ufficiali, quelli che avranno l'arduo compito di non far rimpiangere gli amatissimi Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ('star' della quinta stagione).

Un settimanale di gossip, ad esempio, nelle ultime ore ha tirato in ballo due ragazzi che il pubblico televisivo ricorda soprattutto per le loro passate partecipazioni al talent-show Amici. Pare, dunque, che a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, potrebbero essere anche Moreno (rapper vincitore del format di Maria De Filippi nel 2013) e Luca Vismara (cantante e discusso naufrago di una recente edizione dell'Isola dei Famosi, quella alla quale ha preso parte anche Marina La Rosa).

'Star' di Temptation Island e Uomini e Donne al Grande Fratello Vip

Moreno e Luca Vismara sono soltanto gli ultimi personaggi famosi che gli esperti di gossip hanno inserito nell'elenco dei possibili nuovi abitanti della casa di Cinecittà. Nei giorni scorsi, ad esempio, un nome in particolare ha creato scalpore tra i curiosi: si dice che uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 potrebbe essere Tommaso Eletti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giovane è noto da pochi mesi, ovvero da quando ha partecipato a Temptation Island in coppia con l'ormai ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. All'interno del villaggio della Sardegna che ospita il reality-show estivo di Mediaset, il romano si è distinto per scenate di gelosia esagerate e per un palese tradimento ai danni della compagna 40enne.

Il rumor che sostiene che il 21enne sarebbe tra i candidati al ruolo di 'vippone' dell'edizione 2021/2022 del programma di Alfonso Signorini, sta facendo storcere il naso a quella fetta di pubblico che non ha apprezzato il suo comportamento davanti alle telecamere.

Prima puntata del Grande Fratello Vip il 13 settembre

Il cast del Grande Fratello Vip 6, però, potrebbe accogliere anche due ragazze che sono conosciute per aver esordito in tv a Uomini e Donne. Dopo Tommaso, Moreno e Luca, dunque, altre due 'scoperte' di Maria De Filippi potrebbero concorrere nella prossima edizione del reality-show che Alfonso Signorini condurrà per il terzo anno consecutivo.

Tra gli aspiranti inquilini del format Mediaset, dunque, ci sarebbero anche Soleil Sorge (corteggiatrice e scelta di Luca Onestini qualche anno fa) e Sophie Codegoni (tronista della stagione 2021 e presunta nuova fiamma di Fabrizio Corona).

Il GF Vip, dunque, tornerà in onda lunedì 13 settembre con tante sorprese. La prima novità già confermata dagli addetti ai lavori, sono le opinioniste che affiancheranno il conduttore in studio ogni settimana (anche al venerdì sera quando la trasmissione bisserà il suo appuntamento in prime time). A prendere il posto degli uscenti Pupo e Antonella Elia, dunque, saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie del presentatore Paolo Bonolis.