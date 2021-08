Grandi colpi di scena arriveranno nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse nella settimana dal 30 agosto fino al 3 settembre 2021, in prima visione assoluta su Rai 3.

Le anticipazioni sulle trame rivelano che ci sarà grande attenzione per le nuove vicende legate al rapporto tra Susanna e Niko. La ragazza, infatti, tornerà di nuovo nella vita del suo ex, pronta a riconquistarlo. Ma il colpo di scena arriverà nel momento in cui la giovane Picardi si ritroverà vittima di una brutale aggressione, che lascerà il suo ex senza parole.

Susanna ci riprova con Niko: anticipazioni Un posto al sole al 3 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 3 settembre 2021, rivelano che Niko dovrà fare i conti col ritorno di Susanna.

La ragazza apparirà sicura e decisa del suo interesse nei confronti del giovane ragazzo, motivo per il quale proverà di nuovo a riconquistare la sua fiducia, sperando che questa volta possa tornare di nuovo il sereno tra di loro.

Tuttavia, le parole di Susanna non convinceranno subito il ragazzo, ancora scosso e deluso dal torto subito dalla sua ormai ex fidanzata un po' di tempo prima.

Così, Niko deciderà di confrontarsi con sua sorella Angela, alla quale chiederà dei consigli su come cercare di comportarsi per arginare questa situazione e come fare a capire quale sia la strada giusta da percorrere.

Susanna viene ritrovata in una pozza di sangue dal suo ex

Angela, così lo farà ragionare, facendogli presente che se esiste ancora del rancore, vuol dire che c'è ancora un sentimento forte e quindi lascerà capire a Niko che, in fondo, non l'ha dimenticata del tutto.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, a quel punto, Niko deciderà di recarsi presso lo studio per avere un confronto con la sua ex, ma dovrà fare i conti con una bruttissima e spiacevole sorpresa.

Aprendo la porta, il ragazzo troverà Susanna in un una pozza di sangue: una scena a dir poco raccapricciante per Niko, che resterà senza parole e a dir poco addolorato.

Susanna, infatti, ha subito una violenta aggressione e le sue condizioni di salute, una volta giunta in ospedale, appariranno molto preoccupanti.

Il giallo sull'aggressione contro Susanna: anticipazioni Un posto al sole

Un durissimo colpo per Niko che sarà a dir poco disperato dall'idea di poterla perdere per sempre. Le anticipazioni della soap opera, rivelano che in attesa di scoprire se la ragazza riuscirà a sopravvivere, l'ispettore Torre inizierà le indagini per cercare di arrivare alla verità dei fatti.

Chi è l'aggressore di Susanna e perché l'ha ridotta quasi in fin di vita? I sospetti non mancheranno e in un primo momento, le indagini si concentreranno in primis sulle ultime frequentazioni della ragazza.

Possibile che uno dei suoi ex conoscenti possa averla aggredita? E per quale motivo? Domande che troveranno risposte nel corso delle successive puntate di Un posto al sole del mese di settembre.