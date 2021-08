Gli spoiler spagnoli di Una vita, che andranno in onda prossimamente su Canale 5 ed in streaming su Mediaset Play Infinity, raccontano che Genoveva verrà scagionata grazie all'avvocato Velasco, il quale screditerà ogni testimone presente in aula. Il commissario Mendez scoprirà che Laura ha bisogno di soldi per far operare la sorella Lorenza e deciderà di proporre un accordo alla domestica. Velasco e Salmeron, infine, si scambieranno un appassionante bacio.

Genoveva verrà scarcerata grazie al lavoro certosino di Velasco

I prossimi episodi della fiction daily creata da Aurora Guerra anticipano che il processo per la morte di Marcia Sampaio, che vedrà Genoveva come principale indiziata, entrerà nel vivo.

La dark lady, però, avrà un asso nella manica per cavarsela anche stavolta, ovvero il losco avvocato Velasco. Quest'ultimo, difatti, toglierà le castagne dal fuoco a Salmeron screditando prontamente ogni testimone che varcherà l'uscio dell'aula di tribunale.

Il legale, nello specifico, renderà nulle le testimonianze del sorvegliante Cesareo e, come se non bastasse, indurrà la domestica Laura a ritrattare sull'aver visto Santiago Becerra consegnare a Genoveva il coltello con cui è stata assassinata la brasiliana.

Velasco, inoltre, rincarerà la dose puntando il dito su Felipe reo, a suo dire, di aver causato indirettamente l'aborto di Salmeron.

A quel punto, il procedimento giudiziale avrà termine e, a causa di assenza di prove incriminanti di una certa rilevanza, la dark lady verrà rilasciata dalla prigione, divenendo nuovamente una donna libera malgrado la sua colpevolezza.

Genoveva e Velasco si scambieranno un appassionante bacio

Le prossime puntate iberiche di Una Vita riportano che il commissario Mendez non si darà per vinto e continuerà imperterrito le proprie investigazioni.

Aurelio, quindi, scoprirà che Laura ha un debito di riconoscenza nei riguardi del truffaldino avvocato Velasco, in quanto quest'ultimo la fece scagionare anni addietro dall'accusa di omicidio nei confronti del violento padre.

Il commissario, inoltre, verrà a conoscenza che Alonso avrà un disperato bisogno di denaro per far operare la sorella Lorenza in Germania, quindi sospetterà che Genoveva abbia pagato la domestica per testimoniare il falso.

Mendez, quindi, aggancerà a più riprese Laura a calle Acacias ma Alonso deciderà di tacere, intimorita dalle reiterate minacce della dark lady.

Velasco, infine, esigerà la "ricompensa" che Genoveva gli promise in cambio dei suoi servizi legali. A seguito di un lungo tergiversare sulla faccenda, Salmeron e l'avvocato si scambieranno un appassionante bacio.