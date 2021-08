A breve partirà la nuova stagione di Un posto al sole e, in queste ore, si stanno moltiplicando le indiscrezioni in merito ai futuri episodi. Da poco è arrivata la conferma, che lunedì 23 agosto, verrà presentata agli spettatori la sigla, completamente aggiornata, in cui saranno presenti tanti personaggi inediti. Nelle prossime puntate è previsto l'ingresso della new entry Mauro Racanati, il cui personaggio viene accostato, sempre con maggiore insistenza, a Rossella. Inoltre, è stato annunciato il ritorno nella soap di Alice, Beatrice ed Adele.

Le novità però non finiscono qui, dal momento che ci saranno altri due ingressi maschili, uno che è stato presente, anche se per poco, nella stagione appena conclusasi, ed un altro totalmente inedito.

Un posto al sole: un uomo misterioso per Adele

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Adele Picardi (Sara Ricci) sarà protagonista di una nuova storyline che dovrebbe, in parte, distaccarsi dalle dinamiche di Palazzo Palladini. La donna si troverà infatti impegnata con un nuovo misterioso personaggio maschile. Dopo la drammatica storyline che l'ha vista vittima della violenza di suo marito Manlio e l'imbarazzante parentesi che l'ha vista oggetto della corte di Renato, Adele non ha avuto molto spazio, salvo una rapida comparsata durante il matrimonio della figlia Susanna (Agnese Lorenzini).

Difficile capire se quest'uomo potrà essere per lei un pericolo o se invece rappresenterà una presenza positiva nella vita della donna.

Un posto al sole, anticipazioni: torna Nunzio Cammarota

Oltre ai ritorni di Adele, Beatrice Lucenti (Marina Crialesi) e Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere) è stato annunciato il rientro di un altro personaggio, nella soap opera partenopea.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A breve dovrebbe infatti riapparire, ad Un posto al sole, Nunzio, nella sua nuova versione con il volto dell'attore Vladimir Randazzo. Il giovane Cammarota era stato al centro di una vicenda che lo aveva visto coinvolto in un giro di poker clandestino, mentre, al momento, non ci sono informazioni in merito alla nuova storyline che lo vedrà protagonista.

Upas, un possibile nuovo amore per Rossella

Nella nuova stagione di Upas, sarà presentato agli spettatori un personaggio, totalmente inedito, che avrà il volto dell'attore pugliese Mauro Racanati. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le voci che lo vedrebbero molto vicino a Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo) si fanno sempre più insistenti. Anche in questo caso non è stato chiarito se si tratterà di un personaggio positivo o negativo, l'unica conferma che è stata data è che l'uomo si muoverà in ambito medico.