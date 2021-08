A breve partirà la nuova stagione di Un posto al sole ed è stata annunciata un'importantissima novità per tutti i fan. In questi giorni si erano rincorsi molti rumor, in merito alla nuova sigla e al fatto che potesse partire in corrispondenza delle puntate inedite. Ebbene, ora è arrivata la conferma: lunedì 23 agosto verrà infatti presentata agli spettatori la nuova intro, ma non è tutto, poiché ci sarà una svolta 'epocale'. Non sono stati forniti dettagli riguardo alla struttura, che potrebbe restare invariata, ma è stata però rivelata un'importante novità in merito ai personaggi che appariranno nella sigla e che cambieranno di volta in volta.

Un posto al sole, arriva una nuova sigla

La sigla attuale risale a maggio del 2015 ed un restyling risultava più che doveroso. Molti attori, negli anni, sono cambiati fisicamente, senza contare che alcuni di essi sono praticamente spariti dalla soap. Il tutto dava un sapore un po' stantio alla carrellata iniziale, facendo spesso storcere il naso ai fan. Da qui la nuova idea che stravolgerà letteralmente il concept storico, fino ad oggi rimasto invariato. Nella sigla si vedono gli attori fare una piccola piroetta a favore di camera, mentre dietro scorrono le immagini di Napoli, con il sottofondo musicale ormai divenuto celebre. Tutto ciò non dovrebbe cambiare, salvo un restyling grafico, ma i protagonisti muteranno.

Nella intro veniva infatti mostrato, rigorosamente, il cast fisso senza tenere conto delle varie aggiunte di personaggi, ma sarà proprio questo particolare ad essere modificato. Nella nuova sigla infatti non compariranno più solo i volti storici, ma saranno presenti anche i vari protagonisti che di volta in volta popoleranno la soap.

Un posto al sole, Mariella promossa nel cast fisso

Nei giorni scorsi era circolata una voce in merito alla promozione di Antonella Prisco (Mariella Altieri) tra i regular della serie, il che avrebbe comportato in automatico la sua presenza nella sigla. L'attrice però non sarà l'unica ad apparire nella nuova intro, poiché quest'ultima sarà destinata a cambiare molto spesso aggiungendo o eliminando personaggi.

In pratica la nuova sigla si aggiornerà di volta in volta, con l'entrata o l'uscita dei protagonisti. Il cast fisso rimarrà invece sempre presente, ma sarà possibile vedere volti nuovi presenti nella soap.

Un posto al sole: l'importanza di comparire nella intro

In passato, essere presenti nella sigla aveva un valore molto importante, poiché significava far parte del cast fisso ed essere, in un certo senso, 'intoccabile'. Tuttavia i tempi e i contratti ormai sono cambiati e, attualmente, si preferisce prediligere una turnazione più frenetica degli attori. Il vecchio concept presentava indubbiamente delle lacune. Ci sono precedenti storici come quelli di Cristiana Dell'Anna (Manuela/Micaela Cirillo) promossa nella nuova sigla, salvo poi abbandonare la soap dopo poco.

Ancor più surreale è il caso di Mario Porfito: l'attore entrò nel cast fisso senza mai essere realmente un protagonista nelle vicende e sparendo nel giro di pochi episodi. Attualmente le cose non sono cambiate molto e ne sono un esempio lampante: Otello (Lucio Allocca), Viola (Ilenia Lazzarin) e Arianna (Samanta Piccinetti), i tre compaiono nella sigla e risultano parte integrante del cast fisso, ma nella realtà sono assenti dalle trame da mesi. La nuova idea dovrebbe aggirare questo problema mostrando esclusivamente i protagonisti presenti, in quel preciso arco narrativo, e dando la possibilità a tanti nuovi attori, di apparire nella sigla.