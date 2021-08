Sono tante e anche contrastanti le anticipazioni che stanno trapelando sulle prime registrazioni stagionali di Uomini e donne. Nel tardo pomeriggio di giovedì 26 agosto, ad esempio, è arrivata la smentita a una notizia che era stata data in mattinata: infatti Riccardo Guarnieri non ha partecipato né alla prima né alla seconda puntata della nuova edizione, per cui non ha litigato con Gemma Galgani come si era vociferato nelle scorse ore.

Rettifica su un'anticipazione di Uomini e Donne

Sono almeno due le assenze importanti nel cast della nuova edizione di Uomini e Donne.

Dando un'occhiata alle anticipazioni delle prime due registrazioni dopo le vacanze, ci si accorge subito che alcuni storici protagonisti del Trono Over non sono stati confermati dopo lo stop estivo.

Se fino a poche ore fa circolava la notizia del ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre per il terzo anno consecutivo, ora si sa che non è così: il blog che ha riportato i primi spoiler sulle riprese del 24 e 25 agosto, ha fatto una fondamentale rettifica a riguardo.

"Riccardo non era presente, la talpa si è confusa", si legge in merito alla partecipazione o meno del pugliese ai primi appuntamenti con il dating-show dopo la pausa.

Chi ha riportato le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi, dunque, si è sbagliato nell'affermare che l'ex di Ida Platano figurava ancora tra i cavalieri: quindi almeno per il momento, il personal trainer non fa parte del cast 2021/2022 di U&D.

Le conferme e le assenze a Uomini e Donne

Anche Amedeo Venza ha preso parola per smentire la presenza di Riccardo nel cast della nuova stagione di Uomini e Donne.

In una Stories che ha pubblicato su Instagram nel pomeriggio del 26 agosto, l'influencer ha scritto: "Rettifica! Guarnieri non era presente alle prime registrazioni.

Ci scusiamo con lui e apprezziamo il gesto coerente di non aver partecipato alla nuova edizione (almeno per il momento)".

Il pugliese, dunque, non esclude che l'assenza del cavaliere nel Trono Over possa essere temporanea: si sa, infatti, che l'uomo è centrale per molte dinamiche del dating-show, soprattutto se tra le dame figura ancora la sua discussa ex Ida Platano.

Se la parrucchiera bresciana è ancora regolarmente al suo posto, l'altra ex fidanzata di Riccardo non era agli Elios negli ultimi giorni: Roberta Di Padua, infatti, non è stata confermata nella stagione 2021/2022, tant'è che l'altro ieri è partita con un'amica alla volta della Sardegna per una vacanza da single.

Gemma 'superstar' a Uomini e Donne

Riccardo e Roberta, dunque, non hanno partecipato alle prime due registrazioni stagionali di Uomini e Donne, e dunque sono fuori dal cast per il momento. Dopo la lunga pausa estiva, invece, sono stati confermati nel parterre di dame e cavalieri: Ida Platano, Isabella Ricci, Biagio Di Maro e Armando Incarnato.

Nessuna traccia tra i protagonisti del Trono Over, di Valentina Autiero, Barbara De Santi e Marco Firpo, tutti accostati al dating-show durante le vacanze, ma poi non contattati dalla redazione per tornare.

Anche quest'anno, immancabile a centro studio è Gemma Galgani: la torinese ha spiazzato i telespettatori e gli opinionisti sfoggiando un seno nuovo al rientro dallo stop estivo. La 71enne, dunque, si è rifatta il décolleté ma ha anche ammesso di aver fatto delle punture alle labbra per ingrandirle un pochino.