Tommaso Zorzi è stato protagonista di uno spiacevole episodio. Scendendo nel dettaglio, il 26enne ha pubblicato sui social le immagini di un corteo no vax. A detta del giovane, alla manifestazione erano presenti persone “strane”. Dopo avere denunciato la cosa sui social, il ragazzo è stato insultato e minacciato.

L’accaduto

Nel pomeriggio di domenica 8 agosto, Tommaso Zorzi ha condiviso, su Instagram, alcune immagini di un corteo no vax. Il 26enne ha spiegato che alla manifestazione non veniva rispettato alcun distanziamento per il contenimento della Covid-19.

Inoltre, Tommaso ha sottolineato che nessuna delle persone indossava la mascherina. Sui social, Zorzi si è domandato se è normale bloccare il centro di una città perché alcune persone non vogliono vaccinarsi.

Poco dopo, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 è tornato sul corteo. Tommaso ha confidato di avere visto una donna che indossava uno scolapasta in testa ed era munita di mestolo che batteva su una pentola. Il 26enne ha spiegato che la donna gridava di lasciare stare i bambini. A tale proposito, il dirett interessato ha chiosato: “Questa sarà l’immagine di quando chiuderò gli occhi e vedrò un no vax”.

La reazione di alcuni utenti

Tommaso Zorzi ha parlato di comportamento da “guerra”. A quanto pare, però, alcuni utenti non erano d’accordo con il web influencer.

Su Twitter, all’indirizzo del 26enne in poco tempo sono arrivati una serie di commenti omofobi e minacce di morte. Messaggi che Tommaso ha voluto postare sul proprio account per mostrare la cattiveria di alcune persone. In un dei messaggi, Zorzi è stato insultato con delle frasi omofobe. In un altro messaggio invece, Zorzi è stato invitato a stare zitto altrimenti si sarebbe trovato alcuni no vax sotto casa.

Al momento il diretto interessato ha deciso di non replicare agli insulti.

Tommaso e lo scherzo delle pizze

Su Instagram, Tommaso Zorzi nei giorni scorsi ha denunciato uno scherzo di cattivo gusto, il 26enne ha cominciato a ricevere una pizza da pagare ogni 20 minuti. Il diretto interessato sui social ha spiegato che si trattava di una mancanza di rispetto nei confronti dei rider: “Poverini, piove.

Non mi sembra il caso di mandarli in giro”. A tale proposito, Zorzi ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine.

I fan di Tommaso hanno ipotizzato che si sia trattato di uno scherzo architettato di sostenitori di Francesco Oppini: i due hanno discusso per un video del passato pubblicato dal cronista in cui erano presenti insulti omofobi. Altri invece, hanno ipotizzato che sia stata opera di una ragazza che per mesi ha “preso di mira” Zorzi.