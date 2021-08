Arrivano le nuove anticipazioni tedesche della soap opera Tempesta d'amore, meglio conosciuta in patria col nome di Sturm der Liebe. Le nuove trame si riferiscono agli episodi che andranno in onda a breve in Germania, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì sull'emittente tedesca Das Erste. Le trame, esposte qui di seguito, andranno in onda in Italia il prossimo inverno, dato che la programmazione tedesca, rispetto a quella italiana, è avanti di circa sei mesi.

Le vicende dei prossimi episodi saranno principalmente incentrate sull'arresto di Erik, sulla sua scarcerazione, sulla fuga dal Furstenhof e sull'uscita di scena di Amelie.

Erik non perdona Ariane

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che il padre di Maja, Cornelius Von Thalheim arriverà al Furstenhof per vendicarsi di Erik Vogt, colpevole di avere ideato, anni addietro, una truffa in cui l'uomo perse tutto. In questo modo si scoprirà che il fratello di Florian è sempre stato dedito a intrighi ed inganni, volti a fargli guadagnare molto denaro anche a discapito degli altri. L'arrivo di Cornelius metterà Erik con le spalle al muro, costringendolo ad un certo punto a costituirsi. Dopo l'arresto, il giovane uscirà su cauzione grazie all'aiuto di Ariane. Nonostante ciò, il Vogt non riuscirà a perdonare la sua compagna per aver contribuito al suo arresto precedentemente.

Rendendosi conto di aver perso in breve tempo l'amore e il suo posto di lavoro al Furstenhof, Erik cercherà immediatamente una nuova occupazione per fare colpo sul giudice. Dopo essere stato assunto come cameriere, il Vogt si renderà conto di non avere la minima possibilità di evitare il carcere e deciderà di fuggire. A quel punto, chiederà a Gerry, il fratello di Max affetto da defict cognitivo, di indossare al suo posto il braccialetto segnalatore che gli era stato messo dalla polizia per evitare che fuggisse.

Fatto ciò, l'uomo si allontanerà dal Furstenhof fino a quando non riceverà una telefonata con cui verrà avvertito che Florian ha avuto un grave malore. Erik dovrà scegliere fra la libertà e suo fratello.

Amelie arricchisce

La vita di Amelie cambierà drasticamente quando si renderà conto di aver fatto una grossa vincita al lotto.

A quel punto, la giovane farà di tutto per ritrovare la schedina vincente perduta. Dopo una serie di peripezie, la Limbach riuscirà a ritrovare il portafoglio contenente la schedina prima che venga bruciato nel forno dei Sonnbichler. Fatto ciò, la giovane potrà ritirare la grossa somma vinta con cui deciderà di acquistare un rifugio per animali a rischio pignoramento, realizzando il suo sogno di curare i cani. Dopo aver dato le dimissioni in hotel a seguito di un litigio con Werner, Amelie lascerà il Furstenhof, uscendo di scena dalla soap nel corso della puntata 3540.