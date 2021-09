Pochi giorni fa la modella Aida Yespica aveva raccontato dello stupro che aveva subito in tenera età da un amico del padre. Questo tragico evento che ha subito l'aveva privata del fatto di poter avere una vita sessuale normale. La showgirl è tornata a raccontarsi nel programma "Storie Italiane" condotto da Eleonora Daniele motivando le ragioni per cui aveva deciso di non denunciare il suo aguzzino al padre.

'Avevo paura di restare sola' confessa Aida Yespica

La modella aveva già raccontato in una delle puntate del programma la violenza subita e le conseguenze che questa ha avuto nella sua vita privata.

L'uomo era un amico del padre e la showgirl aveva poi preso la decisione di non raccontare nulla per paura di restare sola.

"Abitavo da sola con mio padre. Avevo paura della sua possibile reazione nei confronti dell'amico e di poter quindi rimanere sola" - confessa la venezuelana - "Non sono mai riuscita a raccontare questa cosa a mio padre, ne parlo solo ora ma lui non c'è più".

La 39enne ha una tragica storia alle spalle, fatta di grande povertà e del precoce abbandono da parte della madre, con cui solo in età adulta si è ricongiunta. "Conoscevo mio papà, avrebbe reagito con violenza al mio racconto. Quindi ho preferito stare zitta per non rimanere da sola" conclude così il tragico racconto Aida Yespica.

'Se tornassi indietro denuncerei' continua la showgirl

La 39enne aggiunge a "Storie Italiane", programma in onda su Rai 1, l'importanza di denunciare le violenze subite e che non bisogna avere paura di farlo. "Bisogna denunciare. Oggi avrei raccontato tutto a mio padre" sono queste le parole della venezuelana che rimpiange di non aver potuto raccontare l'accaduto al padre ormai defunto.

Insieme a Malgioglio, la venezuelana aveva raccontato durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, di aver visto morire il padre davanti ai suoi occhi. Era tornata in Venezuela dall'Italia, il padre aveva manifestato il suo malessere alla figlia ma la showgirl venezuelana era uscita con le sue amiche del posto. Una volta tornata a casa, ha trovato il padre moribondo: "Io sono uscita correndo e gridando.

Poi, nessuno della mia famiglia mi ha voluta, mi hanno buttato fuori di casa".

Nessun parente della modella Aida Yespica ha mostrato supporto per lei in seguito alla morte del padre. Durante il reality, la modella conosciuta in Italia ha raccontato che, vista la situazione, ha pagato il funerale del padre che si è svolto nella sua città di origine ed è subito tornata alla sua vita in Italia.

La showgirl ormai vive da anni in Italia dove ha lavorato come modella e ha preso parte a diversi reality. È anche diventata madre di un bambino di nome Aron.