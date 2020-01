Aida Yespica è l'ospite della quarta puntata di Rivelo. Il programma condotto da Lorella Boccia va in onda ogni giovedì in prima serata su Real Time. Modella, showgirl e attrice venezuelana, Aida ha partecipato anche a diversi reality come L'Isola dei Famosi, Supervivientes e il Grande Fratello Vip. Aida non ha avuto una vita facile fra l'abbandono della madre, gli abusi subiti in tenera età, la perdita improvvisa del papà e la decisione forzata di vivere lontana dal figlio.

Aida e la separazione da Aron: 'Vorrei andare a vivere a Miami'

Alla domanda della Boccia su che cosa rappresenti Aron per lei, Aida risponde: 'Lui è tutto. È la mia vita. Mi ha riempito di tanto amore e di tanta felicità. Ha riempito quel vuoto che avevo dentro, causato dal mio passato. Avevo bisogno di questa serenità'. Aron ha vissuto con la madre per sette anni, ma le cose sono cambiate dopo l'esperienza di Aida al GFVip. Il figlio avrebbe dovuto passare dei giorni di vacanza a Miami con il padre Matteo Ferrari, ma poi in realtà è rimasto in America.

Aida confessa di vivere molto male questa separazione: 'Ad agosto siamo stati insieme in vacanza e lui mi ha detto di voler stare con me. A scuola sta andando bene, la lingua la parla perfettamente. Sto pensando di andare a vivere a Miami, ma prima ho bisogno di una stabilità economica più grande. Comunque, ogni mese e mezzo vado a trovarlo'.

Sull'abbandono da parte della madre e il possibile paragone con la situazione che oggi sta vivendo Aron risponde: 'L'abbandono che ho subito con mia mamma è stato molto diverso, perché mia madre non è mai stata presente. Io per mio figlio ci sono ogni secondo. Con la tecnologia possiamo comunicare continuamente e appena posso corro da lui'. Ogni volta che si separano è molto difficile, soprattutto per il bambino che vorrebbe passare più tempo con la mamma: 'La separazione è dura.

Lui si mette a piangere e spesso mi chiama chiedendomi 'mamma quando vieni?''.

Oggi Aida non può raggiungere suo figlio Aron quando vuole a causa di un problema con il passaporto: 'Io ora ho un problema per quanto riguarda i documenti, per via della situazione che c'è ora in Venezuela. Per avere un passaporto è difficile'. La bella argentina aggiunge fra le lacrime: 'La sto passando molto male. Sono una mamma che vorrebbe stare con suo figlio. Mi sento impotente'.

Aida: 'Mi hanno truffata, così ho lasciato Aron a suo padre Matteo Ferrari'

Aida svela di sognare ogni tanto Aron. Lo sogna durante il suo momento preferito con lui, cioè quando per il compleanno di Aida il figlio le prepara una torta. Alla domanda se crede di essere un buon genitore risponde: 'Mi sento una buona mamma. Sì, ho fatto degli errori, per quello non è con me.

Però non è stato un errore mio, perché è stato causato da persone cattive che erano attorno a me. Mi pento di fidarmi troppo delle persone'. E spiega: 'Ho dovuto lasciare Aron a suo padre perché sono stata vittima di truffe in passato. Avevo fatto degli investimenti a Los Angeles che mi hanno lasciata sul lastrico. Il colpevole era una persona che stavo frequentando, che era vicina a me in quel momento e che poi mi ha truffata. L'ho denunciato ed è sparito'.

Sulla possibilità di tornare insieme al padre di suo figlio Matteo Ferrari risponde: 'Vedo che Aron vorrebbe questa cosa, ma gli ho spiegato che abbiamo preso strade separate.

Non tornerei con Matteo, l'amore è finito da tempo. Però per mio figlio farei di tutto. Mi dispiace tanto vederlo così'. E aggiunge: 'La storia con Matteo è stata archiviata definitivamente. Aron era piccolo, aveva sei mesi. È stato però l'uomo che ho amato di più nella mia vita'. Alla domanda se rifarebbe un bambino risponde: 'Vorrei una bimba adesso. È che ho paura di trovarmi di nuovo in questa situazione. Vorrei stare di più con una persona, vedere se il rapporto funziona e se si potrebbe formare una famiglia. Ho avuto diversi compagni ma quel desiderio non me l'ha fatto provare più nessuno.'

'La tua più grande delusione?' chiede la Boccia.

Aida: 'Quando abitavo in Venezuela il mio compagno mi aveva tradita con la mia migliore amica'. E aggiunge: 'Anche la truffa è stata una delusione, perché non me lo sarei mai aspettata. Ho scoperto che non sono stata l'unica: lui fa innamorare le donne per poi truffarle'.

Aida sull'amicizia spezzata con Claudia Galanti: 'Mi manca'

Nel 2012 Aida ha sposato dopo un mese di relazione l'avvocato venezuelano Leonardo Gonzales. La Yespica racconta: 'È stato un momento di follia a Las Vegas. Ero con amici, c'era anche Claudia Galanti con il suo compagno'. L'amicizia con la Galanti oggi è finita e spiega: 'È stata lei a decidere così.

Ha passato dei momenti bruttissimi e mi dispiace, purtroppo io ero dall'altra parte del mondo e non sono potuta venire perché avevo mio figlio. Ci distanziavano 12 ore di volo. L'avevo chiamata, ma non mi ha dato la possibilità di parlare'. Claudia aveva perso sua figlia e forse si aspettava la presenza di Aida nel momento più brutto della sua vita. Su una possibile riconciliazione dice: 'Claudia mi manca. Non sono rancorosa, se mi chiama io rispondo'.

Aida sulla possibilità di avere un figlio dal compagno: 'Quando tra noi funzionerà in modo regolare'

Oggi Aida è innamorata di Geppy Lama, un giovane di origini napoletane che lavora nel settore dell'ottica.

Sulla sua storia d'amore confessa: 'Son passati 3 anni tra tira e molla e oggi abbiamo trovato una stabilità. Spero che continui così perché ci tengo tanto. Mi rende felice e mi dà tranquillità. Sa quello che vuole, si è tatuato la bandiera del mio paese'. E sul rapporto del compagno con suo figlio: 'Geppy e Aron si adorano, lui è come un padre per mio figlio. Decisi di lasciare Matteo perché non incarnava la figura paterna ideale per Aron, era un padre assente all'inizio. Lo lasciai proprio per questo motivo. Geppy dà tanto amore sia a me che ad Aron. Un figlio da Geppy? Ora no, ho bisogno di sapere che tra noi funziona in modo regolare, senza più tira e molla'.

Sul flirt con Jeremias Rodriguez all'interno del GFVip nega il bacio tanto chiacchierato. Solo coccole e carezze, ammette tra le risate. Mentre sul flirt con Gianluca Vacchi risponde che si tratta di una frequentazione di almeno dieci anni fa e che sono soltanto buoni amici.

Aida Yespica rivela: 'Ho amato una donna famosa'

Fra gli errori del passato inserisce l'essersi fidata troppo delle persone e soprattutto l'aver scattato diverse foto di nudo. Sulla possibilità che suo figlio prima o poi venga a che fare con questo materiale dice: 'Sarà grande per capirlo. Capirà che è stato un errore'. E aggiunge sulla sua carriera, per tanti anni gestita da Lele Mora: 'Non ho avuto una persona che mi seguisse bene, c'è stata una cattiva gestione della mia immagine.

Ero piccola e non ero consapevole. Facevo grandi copertine, ma sempre nuda. Ho fatto cinque calendari stravenduti, però oggi mi pento'.

La rivelazione della Yespica a fine intervista è decisamente inaspettata. Aida rivela: 'La mia rivelazione è che ho amato una donna. Ho avuto un amore folle per una donna in passato. Ero piccola e per lei sono stata molto male. È finita perché non ce la facevo più a stare male, lei era un personaggio famoso e non poteva venire fuori la storia. L'ho rivista e ci ridiamo sopra ormai, non c'è più l'amore che ci legava. È durata un anno. La gelosia che c'era fra noi era molto più forte di quella che ho mai provato in coppia con un uomo'.